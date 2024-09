Kate Middleton steht vor besonderer Herausforderung – Expertin packt aus

In den königlichen Gemächern herrscht eine gespannte Stimmung. Kate Middleton (42) steht vor einer Herausforderung, die selbst eine Königin ins Wanken bringen könnte: die Rückkehr ihrer Kinder in die Schule. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) haben die Sommerferien in vollen Zügen genossen, doch nun steht die Schulroutine wieder an.

Die Prinzessin von Wales, die kürzlich mit ihrer Familie in Balmoral verweilte, befindet sich in einem inneren Zwiespalt. Einerseits freut sie sich auf die wiedergewonnene Struktur und die Möglichkeit, sich auszuruhen und ihren königlichen Pflichten nachzugehen. Andererseits wird sie die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern vermissen, besonders während ihrer vorbeugenden Chemotherapie…

Kate Middleton: Expertin sicher: „Nicht immer einfach gewesen“

Adelsexpertin Jennie Bond bringt es gegenüber „GB News“ auf den Punkt: „Ich denke, dass Kate, wie die meisten Mütter, widersprüchliche Gefühle über das Ende der Schulferien haben wird. Drei Kinder Tag für Tag zu unterhalten – vor allem, wenn es noch Tage gibt, an denen sie die Auswirkungen ihrer Krebsbehandlung spürt – kann in den letzten Wochen nicht immer einfach gewesen sein.“

Bond fügte hinzu: „Jetzt geht es wieder um die morgendliche Disziplin: Schuluniformen anziehen, Taschen packen, Hausaufgaben machen und zur Schule laufen. „Es wird ihr die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, wenn sie es braucht, ohne sich schuldig zu fühlen, dass sie nicht bei den Kindern ist. Zugleich wird es ihr erlauben, die Arbeit fortzusetzen, die sie hinter den Kulissen für die Kampagne und die Projekte geleistet hat, die ihr so viel bedeuten.

In diesem Jahr hat Kate bisher nur zwei große öffentliche Auftritte absolviert. Der erste fand am 15. Juni beim Trooping the Colour an der Seite ihrer Kinder statt. Der zweite folgte fast genau einen Monat später am 14. Juli während des Endspiels der Herren in Wimbledon, wo sie von ihrer Tochter Prinzessin Charlotte und ihrer Schwester Pippa Matthews begleitet wurde.

Eine königliche Quelle teilte der „Daily Mail“ mit, dass Prinzessin Kate und Prinz William im Sommer vor allem Zeit mit ihren kleinen Kindern verbringen wollten. „Sie haben eine klare und bewusste Entscheidung getroffen, sich in diesem Sommer eine Auszeit als Familie zu nehmen. Wenn man sieht, wie glücklich und entspannt die beiden sind und wie wohl sie sich in der Gesellschaft des anderen fühlen, sagt das viel darüber aus, wo sie stehen“, so der Insider.