Kate Middleton: Trotz Chemo – Warum hat sie noch ihr volles Haar?

Kate Middleton hat es geschafft! Die Herzogin von Cambridge hat ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen und sieht dabei so aus, als könne ihr nichts etwas anhaben. Am Montagmittag (9. September) überraschte sie die Welt mit einem Video auf Instagram, in dem sie diese freudige Nachricht verkündete.

Während ihrer Behandlung hielt sich die Ehefrau von Prinz William weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Doch bei den wenigen Auftritten, die sie absolvierte, wie der „Trooping the Colour“-Parade für König Charles III., strahlte sie wie immer – und das mit vollem Haar!

Kate Middleton: Geheimnis hinter ihrer Mähne

Normalerweise ist Haarausfall eine der gefürchteten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Doch Kate scheint davon verschont geblieben zu sein. Wie ist das möglich? Der Krebs-Experte Prof. Wolfgang Janni sorgt im „Bild“-Interview für Klarheit: „Es gibt mittlerweile tatsächlich solche Chemotherapien, bei denen kaum Haare ausfallen, oder bei denen der Haarausfall so gering ist, dass man ihn nicht sieht.“

Manchmal, so heißt es weiter, sind begleitende Therapien das Geheimnis, wie die Verwendung von Kälte-Kappen. Diese Kappen senken die Temperatur der Kopfhaut, sodass die Medikamente die Haarwurzeln nicht erreichen. Vielleicht hatte Kate einfach Glück und ihre Haare blieben ihr trotz der Strapazen erhalten. Aber es gibt auch noch einen anderen Trick, der für ihren makellosen Look verantwortlich sein könnte.

„Es sieht danach aus, als trage Kate Haarteile, die in ihr vorhandenes Haar eingesetzt wurden, um es voller aussehen zu lassen und kunstvoll zu ergänzen“, verrät ein Friseur gegenüber „Bild“.

Ob begleitende Therapie oder Unterstützung vom Friseur – Fakt ist: Kate hat ihre Chemotherapie erfolgreich beendet. Sie und ihre Familie können nun hoffentlich auf eine glücklichere und vor allem gesündere Zukunft blicken.