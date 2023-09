Kate Middleton: Patzer amüsiert England – es geschah im Schuhladen

Es ist ein Anblick, der in Deutschland Seltenheitswert besitzt, in England aber ganz normal ist: Kinder in Schuluniformen. Während hierzulande die meisten Schülerinnen und Schüler frei entscheiden können, was sie zum Schulbesuch tragen, ist die Kleiderordnung in England zumeist vorgeschrieben. Das gilt auch für Royals. Und so müssen auch die Kinder von Kate Middleton und Prinz William in Uniform in die Klasse.

Und da diese eher selten einfach so vom Himmel plumpsen, müssen auch die Royals mit ihren Kindern einkaufen gehen. Wie das britische Magazin „Hello!“ nun berichtet, soll Kate Middleton dabei ein unglücklicher Fehler unterlaufen sein, der nun in England für Gelächter sorgen dürfte. Doch was war geschehen?

Kate Middleton kümmert sich persönlich um die Schuluniformen ihrer Kinder

Wie alle anderen Eltern auch, habe sich Kate Middleton um die Schuluniform ihrer schulpflichtigen Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte gekümmert. Dazu gehört auch, dass die Kids neue Schuhe bekommen. Also gingen sie zusammen in den Traditionsladen Peter Jones in London, dem Fachhändler für Georges Uniform.

Doch trotz aller Sorgfalt, hatte Kate einen kleinen, aber feinen Fehler nicht vermeiden können. So trugen ihre Kids Sommersandalen. Und da man sich ja in England und nicht am Ballermann befand, trugen George und Charlotte darin keine Socken. Die braucht es aber, um Schuhe anzuprobieren.

Missgeschick im Schuhladen

Und so musste sich Kate Middleton für ihren Sohn Socken leihen. Ein kleines Missgeschick, das sicher schon Tausenden Eltern passierte. Wenn es aber einer künftigen Königin von England unterläuft, schauen dann doch noch ein paar Augen mehr hin.

Weniger Aufsehen erregt Kate dagegen, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringt, wie ein Elternteil einst der „Daily Mail“ verriet. „Niemand starrt Kate an, wenn sie ihre Kinder zu Schule bringt. Wir haben hier auch ein Victoria’s-Secret-Model, an ihr sind die Väter weitaus interessierter.“ Ob das nun positiv oder negativ ist, sei dahingestellt.