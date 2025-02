Karoline Herfurth: Nach dem „Wunderschöner“-Kinostart ist es deutlich zu sehen

Karoline Herfurth ist aus der deutschen Kino- und TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Die 40-Jährige ist bekannt aus zahlreichen Film- und Fernsehauftritten wie den ersten beiden „Fack ju Göhte“-Filmen (2013-2015) oder als Titelheldin in der Kinderbuchadaption „Die kleine Hexe“ (2018).

Doch die Arbeit vor der Kamera reicht Karoline Herfurth seit einiger Zeit nicht mehr aus – mittlerweile schreibt sie auch Drehbücher und führt selbst Regie. Ihr emotionaler Episodenfilm „Wunderschön“, der hochkarätig besetzt den Lebensalltag verschiedener Frauencharaktere beleuchtet, lockte 2022 fast 1,7 Millionen Zuschauer ins Kino. Einspielergebnis: Mehr als 15,5 Millionen Euro!

Wenig überraschend flimmert nach diesem Erfolg nun die Fortsetzung „Wunderschöner“ (Kinostart: 13. Februar 2025) über die deutschen Leinwände – bereits Herfurths fünfte Regiearbeit. Und rund zwei Wochen nach dem Starttermin flattert eine Nachricht herein, über die sich Karoline Herfurth und ihr Team sicherlich freuen dürften!

Karoline Herfurth: „Wunderschöner“ wird zum Kino-Hit

Offenbar hatte Karoline Herfurth mit „Wunderschöner“ so viele Herzen berührt, dass die Zuschauer auch drei Jahre später wissen wollten, wie es mit den Charakteren (gespielt von Herfurth selbst, Emilia Schüle, Nora Tschirner u.a.) nun weitergeht. Die Zahlen, die Filmverleiher Warner Bros. von den Kinos erhielt und am Donnerstag (28. Februar) vorlegte, belegen das mehr als deutlich.

„Nach dem ersten Wochenende sprang ‚Wunderschöner‘ souverän auf Platz 1 der Kinocharts und hält auch am Ende der zweiten Woche diese Spitzenposition“, teilte das Studio mit – und legt noch einen drauf: „Mit bereits über 680.000 verkauften Tickets in Deutschland ist der Film damit nicht nur der beste Start eines Karoline Herfurth Films, sondern auch der beste Start eines deutschen Films in 2025.“

Damit ist „Wunderschöner“ auf dem besten Wege, die Zuschauerzahlen des ersten Teils zumindest erneut zu erreichen, wenn nicht gar zu übertreffen. Ob der Erfolg dann womöglich einen dritten Teil nach sich ziehen könnte, wird sich zeigen.