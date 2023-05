„Kampf der Realitystars“: SIE ist wieder zurück – „Grund, nicht einzuschalten“

Aktuell kämpfen einige Promis bei „Kampf der Realitystars“ um den Sieg. Vor allem Sarah Knappik hat in den vergangenen Folgen einiges aus dem Nähkästchen geplaudert. Doch jetzt bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine ganz andere Überraschung geboten.

Denn eine ehemalige „Kampf der Realitystars“-Kandidatin kehrt am 31. Mai ins TV zurück. Das kündigte der offizielle Instagram-Account zur Show vorab an. Doch nicht alle finden, dass die Rückkehr etwas zum Feiern ist. Besonders eine Teilnehmerin der diesjährigen Staffel scheint sich daran zu stören.

Läster-Attacken unter „Kampf der Realitystars“-Rivalinnen

Kate Merlan ist wieder da! Das Tattoo-Model hat in Staffel drei den dritten Platz belegt. Doch sie kehrt nicht zu „Kampf der Realitystars“ zurück. Die 36-Jährige wird in „Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ im Anschluss an die Sendung zu sehen sein. In dem Talk soll es über Busenfreundin Emmy Russ gehen und genau die freut sich nicht wirklich über den geladenen Gast.

Unter dem Instapost schreibt Russ dazu: „Ein Grund nicht einzuschalten.“ Zwischen den beiden scheint es offenbar große Spannungen zu geben. Doch auch andere sehen das ähnlich. Ein User schreibt: „Dann lasse ich die Stunde danach dieses Mal aus. Diese Person ist unerträglich.“

Viele halten Kate Merlan für verlogen. In einer Insta-Story hat die sich bereits zu dem Kommentar ihrer Rivalin geäußert. „Dabei wissen wir ja alle, dass sie die erste ist, die einschaltet, in der Hoffnung, dass ich über sie spreche…“ Emmy Russ würde es demnach lieben, in Instagram-Storys über Merlan zu sprechen und hoffe darauf, dass sie auf ihre Sticheleien antworte.

„Kampf der Realitystars“: Wer ist noch dabei?

Bereits einige Kandidaten mussten „Kampf der Realitystars“ verlassen. In Folge sechs ging Paul Janke, in der Folge darauf verließ Nico Patschinski krankheitsbedingt die Show. Jéssica Sulikowski musste in Folge sieben dran glauben.

Mit dabei sind noch: Emmy Russ, Aneta Sablik, Eva Benetatou, Jay Sirtl, Sascha Sirtl, Lukas Baltruschat, Bernd Kieckhäben, Serkan Yavuz, Sarah Knappik, Peggy Jerofke, Matthias Mangiapane und Percival Duke. Sie haben noch die Chance auf 50.000 Euro und den Titel „Realitystar 2023“.