„Kampf der Realitystars“: Star zieht komplett blank – ausgerechnet SIE wird ganz wuschig

Paul Janke hat es geschafft: Während andere Bachelor über die Jahre in Vergessenheit geraten (wie Jan Kralitschka) oder in Ungnade fallen (wie Andrej Mangold), hat sich der Ur-Bachelor aus Hamburg seinen Charme als ewiger Junggeselle erhalten. Das liegt sicher auch daran, dass er noch längst nicht in jedem Reality-Format zu sehen war.

So ist er auch zehn Jahre nach seinem Auftritt als Bachelor noch immer gefragt. Derzeit ist er bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Dort zeigte sich schnell, dass der 41-Jährige nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Nun legte er auf Instagram nach.

„Kampf der Realitystars“-Star zieht blank

Dort postete Paul Janke zwei Fotos von sich aus Bali. Besser gesagt: aus einer Dusche in Bali. Denn der „Kampf der Realitystars“-Star zeigte sich zumindest auf einem der Schnappschüsse splitterfasernackt und präsentierte seinen Followern seinen blanken Hintern.

Auch interessant: „Tatort“: Trauriger Abschied in der ARD – „Was ist denn da los?“

Doch nicht nur die Kehrseite des Ur-Bachelors faszinierte die Fans, sondern auch die zahlreichen Kommentare einer „Kampf der Realitystars“-Mitstreiterin. Denn Antonia Hemmer schien von dem Anblick ganz wuschig geworden zu sein. Sie schrieb: „Lass aber nicht die Seife fallen.“ Außerdem: „Auf dem Nacktfoto von Paul Janke verlinkt – alles erreicht im Leben.“ Und: „Fotocredit an Danny geben, aber die Assistentin kriegt keine credits…“

„Kampf der Realitystars“: Was geht zwischen Paul Jahnke und Antonia Hemmer?

Man muss kein Detektiv sein, um herauszufinden: Antonia Hemmer war bei der Aufnahme dieser Fotos wohl dabei – und will es nun alle wissen lassen. Tatsächlich ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Antonia Hemmer und Paul Janke nach den Dreharbeiten für „Kampf der Realitystars“ zusammen auf Bali waren.

Mehr zum Thema:

Was genau zwischen den beiden ist, ist aber weiterhin unklar. Bereits in der RTL2-Show hatte Antonia Hemmer bekundet, dass sie Paul Janke heiß findet – und das, obwohl er ihr Vater sein könnte. Nachdem sie aber schnell von den anderen „Kampf der Realitystars“-Promis herausgewählt wurde, flirtete Paul vor allem mit Eva Benetatou. Auch hier ist der Ausgang offen.