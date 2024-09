„Sommerhaus der Stars“: Noch vor RTL-Ausstrahlung – traurige Nachricht geht um

Bald geht es wieder los, das „Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL in eine neue Runde. Am Dienstag (17. September) startet die neunte Staffel der Reality-Show im Free-TV.

Doch bevor die erste Folge überhaupt gezeigt wurde, geht schon eine traurige Nachricht von zwei „Sommerhaus der Stars„-Teilnehmern um. Der Trennungsfluch der Show hat schon wieder zugeschlagen!

„Sommerhaus der Stars“-Fluch sorgt schon wieder für Trennung

Auch, wenn das „Sommerhaus der Stars“ offiziell erst ab Dienstag bei RTL im Fernsehen zu sehen ist, konnten eingefleischte Fans die ersten Folge bereits bei RTL+ genießen. Dort ging es bereits hoch her – doch abseits der Sendung sorgt jetzt ein Paar für Wirbel.

So gehen Modedesignerin Sarah Kern und ihr Partner Tobias Pankow ab sofort verschiedene Wege, Kern gab am Freitag (13. September) in ihrer Instagram-Story die Trennung bekannt. Auch RTL bestätigte diese Entwicklung auf dem Instagram-Account der Show: „Hat der Sommerhaus-Fluch schon wieder zugeschlagen? Sarah und Tobias sind nicht länger ein Paar. Grund für die Trennung sei die Entfernung gewesen und es habe nichts mit dem Sommerhaus zu tun. ‚Uns jeden Tag zu schreiben ‚Ich vermisse dich‘ macht ja auch nicht viel Sinn‘, so Sarah.“

Während das Statement von Kern ziemlich abgeklärt klingt, reagieren Fans und TV-Zuschauer emotional . „WHAT?! Okay, dann gucken wir mal, was so alles passiert im Sommerhaus…“, kommentiert Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Lars Steinhöfel den Beitrag. Andere sprechen dagegen böse Fake-Vorwürfe aus.

„Sommerhaus der Stars“: Fake-Beziehung vor laufender Kamera?

„Ob die jemals zusammen waren?“, fragt sich ein Kommentator. „Wirkten in der ersten Folge nicht wie ein Paar“, findet auch ein weiterer. Andere halten sich dagegen an der Frage auf, warum die Trennung schon jetzt öffentlich wird.

Normalerweise soll der Beziehungsstatus der „Sommerhaus der Stars“-Paare bis zum Ende der Show geheim gehalten werden. Und tatsächlich trennten sich viele Kandidaten einige Wochen oder Monate nach der Reality-Show, die schon mal zur Nervenprobe werden kann. Antonia Hemmer und ihr „Bauer sucht Frau“-Landwirt Patrick Römer gehören zu den Opfern des Trennungsfluchs, genauso wie unter anderem „Bachelor“ Andre Mangold und seine Siegerin Jennifer Lange.