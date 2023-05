„Kampf der Realitystars“: Sarah Knappik packt aus – das hat niemand im TV gesehen

Dass nicht alles im Fernsehen gezeigt wird, was an Sendematerial zusammengekommen ist, ist klar. Vor allem dann, wenn mehrere Tage am Stück fleißig gedreht wird. Davon können auch die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ (RTL2) ein Lied singen. So wie Sarah Knappik.

Der Dreh der aktuellen Staffel liegt schon Monate zurück, aktuell laufen die neuen Folgen. Und natürlich schaut auch der ein oder andere Promi mal bei „Kampf der Realitystars“ rein. In einem Interview hat Sarah Knappik jetzt verraten, welche Szene nicht im TV zu sehen war.

„Kampf der Realitystars“: Sarah Knappik packt aus

Sarah Knappik und Giulia Siegel haben sich bei „Kampf der Realitystars“ nicht als beste Freundinnen gezeigt. Im Gegenteil. Viel zu tun hatten sie miteinander auch nicht. Klar war irgendwann nur, dass Giulia Siegel ganz schön genervt von Sarah Knappik war. Sowohl hinter ihrem Rücken als auch offensiv gab es einige Lästereien.

In einem Interview mit der „Bild“ war genau das Thema. Und Sarah Knappik hat dazu eine ganz klare Meinung. „Das ist eine Realityshow. Wir verstehen alle unser Handwerk. Unser Handwerk ist Entertainment zu bieten und eine gute Show abzuliefern“, macht die 36-Jährige deutlich. Heißt so viel wie: Auch ein guter Streit und Sticheleien gehören dazu. Denn das ist genau das, was Zuschauer gerne sehen wollen.

DAS hat niemand bei „Kampf der Realitystars“ gesehen

„Ich habe heute noch mit Giulia telefoniert“, erklärt die ehemalige GNTM-Kandidatin weiter. „Vielleicht fanden wir uns beide in der Show ein bisschen doof, aber wir sind ganz cool miteinander und ich mag auch Giulia“, sagt Sarah Knappik. Und bei der „Kampf der Realitystars“ habe es nicht nur unschöne Momente zwischen den beiden gegeben.

Mehr News:

„Da ist auch eine Szene rausgeschnitten worden. Wo sie traurig war, war ich auch an ihrer Seite und habe sie in den Arm genommen, habe ihr zugehört. Sie war da auch sehr herzlich und liebevoll zu mir“, verrät Sarah Knappik. „Das hat man leider nicht gesehen.“

Mittlerweile hätten die beiden Reality-Stars alles miteinander geklärt. Ob eine Entschuldigung gefallen sei? Das stehe ganz „unter dem Siegel der Verschwiegenheit“, sagt die 36-Jährige mit einem Augenzwinkern.