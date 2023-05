„Davina und Shania“ (RTL2): Papa Robert wird zum Clown! TV-Star öffentlich vorgeführt

Gestern noch „nur“ die Kinder reicher Eltern, sind Davina und Shania heute schon TV-Stars mit eigener Show. Nach dem Staffelfinale von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ sind jetzt die Kinder von Robert und Carmen dran. Am Montagabend (15. Mai) zeigen die Mädchen bei „Davina und Shania – We love Monaco“, dass sie ihren Eltern in nichts nachstehen. So wird zum Beispiel gleich zu Beginn damit geprahlt, dass die beiden beim Feiern gehen mit US-Rapper Drake die Bekanntschaft machten.

Vor allem zeigt sich aber, dass sie trotz eigenem Format am liebsten ihre Zeit mit Mama und Papa verbringen. Da ist es auch kein Wunder, dass Davina und Shania nicht alleine auf eine Bikini-Modenschau gehen, sondern plötzlich zu viert vor Ort sind. Hier sorgt vor allem Papa Robert dann auch gleich mal unfreiwillig für Aufsehen.

Davina und Shania besuchen Modenschau

Sympathien kann man auch mit dem größten Vermögen nicht immer kaufen, wie Robert Geiss schnell feststellen muss. Der Moderator des Events hat es auf den Millionär abgesehen und führt ihn ordentlich vor.

Weil Robert mit familiärem Anhang in der ersten Reihe sitzt, hat der Moderator freies Sichtfeld und kommentiert gleich mal sein Gebiss mit den Worten: „Hübsche Zähne, lass mich raten, Türkei?“ Robert kontert in Richtung Kamera: „Meine Zähne kommen aus Italien, hat nichts mit der Türkei zu tun.“ Doch bei dem kleinen Seitenhieb bleibt es nicht. Als Nächstes sind seine Schuhe dran, die werden als falsche Krokodillederschuhe deklariert.

Moderator hat’s auf Robert abgesehen

Davina findet den Freiluft-Entertainer eigentlich ganz amüsant, dass er es aber auf ihren Vater abgesehen zu haben scheint, gibt ihr zu denken. „Der ist einfach neidisch, weil er keine Haare mehr hat. Weil er Glatze trägt“, witzelt Robert.

Doch spätestens nach der Kritik an seinen Schuhen, zeigt sich auch der TV-Star nicht mehr ganz so entspannt. „Der macht sich gerade unbeliebt“, so Robert. Dann räumt er ein: „Er muss ja ein bisschen performen, also braucht man immer einen Clown.“

So richtig ernst zu nehmen scheint ihn der Moderator nicht mal, nachdem er sich mit ihm am Bühnenrand unterhalten hat. Immerhin gibt’s nach der Show einen freundlichen Drücker und ein Küsschen auf Roberts Wange.

RTL2 zeigt „Davina und Shania – We love Monaco“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.