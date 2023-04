„Kampf der Realitystars“: Gefährlicher Auftritt zum Show-Start – „Richtiger Tollpatsch“

Der Countdown läuft – am Mittwoch (12. April) geht RTL2 mit einer neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ auf Sendung. Das bedeutet wieder jede Menge Drama, Tränen und verlorene Spiele für die Teilnehmer und beste Trash-TV-Unterhaltung für die Zuschauer.

Vor dem offiziellen Start zeigt RTL2 seinen Fans jetzt schonmal eine kleine Vorschau auf dem Youtubekanal von „Kampf der Realitystars„. Und wer hätte es anders erwartet, geht es schon in den ersten Minuten bergab. Zumindest für Teilnehmerin Ingrid Pavic, die noch nicht mal richtig angekommen ist und schon ein Fall für den Arzt hätte werden können.

„Kampf der Realitystars“ wird zur Wackel-Tour

Wie bereits in den vergangenen Staffeln erwartet die Zuschauer auch 2023 ein spektakulärer Kandidaten-Auftritt bei der Ankunft. Während „Bachelor in Paradise“-Star Serkan Yavuz mit einem Quad über den Sand jagt, gehen es TV-Schrotthändler Manni Ludolf und Reality-TV-Sternchen Ingrid Pavic gemütlich an und fahren mit dem Boot vor.

Schnell zeigt sich allerdings, Letztere hätte besser auf die vermeintlich abenteuerlichere Anreise mit dem Quad gesetzt, denn der Weg vom Boot zum Land wird zur echten Herausforderung. Das Problem: Hier treffen ein wackeliger Steg und Zentimeter hohe High Heels aufeinander.

Ingrid Pavic macht zur Begrüßung den Abgang

Mit ihrem Rollkoffer in der Hand steuert Ingrid zielsicher in Richtung Sandstrand. Ihren eleganten Laufsteg-Moment kann sie aber gar nicht in Gänze genießen, denn plötzlich macht Ingrid den Abgang und findet sich liegend auf dem Steg wieder.

„Au, mein Bein“, ruft sie, während ihr Serkan zu Hilfe eilt. Von Manni gibt’s noch eine späte Warnung in Form von „Aufpassen, Kleine!“ Die „Kampf der Realitystars“-Kandidatin ist mit ihren hohen Absätzen aus dem Gleichgewicht geraten und gestürzt. Ein gefährlicher Zwischenfall, der ihr durchaus die weitere Show-Teilnahme hätte vermiesen können. Immerhin kann man sich beim unglücklichen Umknicken schnell einen Bänderriss oder Schlimmeres zuziehen – statt laufen, ist dann schonen angesagt.

Davon ist Ingrid aber anscheinend nicht betroffen. Stattdessen nimmt sie ihren kleinen Segelflug mit Humor und sagt: „Ich bin ein richtiger Tollpatsch. Ich hoffe, meine Versicherung schmeißt mich nicht raus, nachdem sie das gesehen hat.“