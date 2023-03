RTL2 führt Neuerung bei „Kampf der Realitystars“ ein! Das ist 2023 anders

Am 12. April heißt es wieder Stars gegen Sternchen bei „Kampf der Realitystars“. Das Reality-Format auf RTL2 geht 2023 bereits zum vierten Mal auf Sendung. Wieder mit dabei: Cathy Hummels. Die Moderatorin konnte im vergangenen Jahr bereits den deutschen Fernsehpreis für das Format entgegennehmen. (Hier mehr dazu)

Bleibt abzuwarten, ob „Kampf der Realitystars“ auch diesmal sein Publikum begeistern kann. Diesmal gibt es nicht nur neue Kandidaten, sondern auch eine Veränderung im Programm und die kann sich sehen lassen. Und die wird noch vor dem Start der Show bekannt gegeben.

„Kampf der Realitystars“ 2023 mit Neuerung

Das Angebot der sich bekämpfenden Kandidaten ist vielfältig. Von „Hot oder Schrott“-Star Matthias Mangiapane zu GNTM-Bekanntheit Sarah Knappik über Model und DJ Giulia Siegel hin zu der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer.

Am Ende winkt nicht nur der Triumph über die anderen, sondern auch ein Preisgeld von satten 50.000 Euro. Wer rausfliegt und wer bleiben darf, offenbart sich am Ende der Show in „Die Stunde der Wahrheit“. Wem das noch nicht reicht, der dürfte spätestens nach „Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ seinen Reality-TV-Speicher aufgeladen haben.

RTL2 verlängert „Kampf der Realitystars“

Das Format ist ganz neu im Programm von RTL2 und wird immer anschließend an die aktuelle Folge ausgestrahlt. Der Sender kündigt an: „In den Live-Shows geben sich jede Woche Realitystars und Fans des Genres die Klinke in die Hand, sprechen über die aktuelle Staffel, schwelgen in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme und geben exklusive Insights aus dem Nähkästchen.“

Dass eine Talkshow nach der Show durchaus gute Einschaltquoten bringen kann, machte Schwestersender RTL bereits vor. Bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus! Die Stunde danach“ gab’s vor allem in diesem Jahr wohl mehr Drama als im eigentlichen Dschungelcamp als Iris Klein ihrem (Noch)-Ehemann Peter Klein eine Affäre unterstellte.