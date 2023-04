„Kampf der Realitystars“: Rauswurf sorgt für Verwirrung

Drama, Tränen, Anschuldigungen – „Kampf der Realitystars“ ist zurück und hat schon zum Staffelauftakt von 2023 gezeigt, hier gibt’s jede Menge Potenzial. Potenzial auf allen Ebenen, denn neben einer möglichen Romanze zwischen Ur-„Bachelor“ Paul Janke und „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer, ist mit Matthias Mangiapane auch gleich mal der „Realtalk“-Beauftragte eingezogen.

Unterstützung bekommt er in Folge 2 von „Kampf der Realitystars“ von DJ und Model Giulia Siegel, die bereits in diversen Realityformaten mitmischte und endlich angekommen zu sein scheint. Wäre da nicht der zweite Neuzugang – Eva Benetatou. Die wettert schon gegen das Model, da ist Giulia noch gar nicht eingezogen. Als es dann aber schließlich darum geht für die Konkurrenz den Show-Stecker zu ziehen, zeigen sich die beiden plötzlich schwesterlich.

„Kampf der Realitystars“: Zoff um Ehrlichkeit

RTL ZWEI kann mit Recht von sich sagen, alles versucht zu haben, um die Insassen im Promi-Knast in Thailand gegeneinander aufzubringen. Was wäre für die gute Stimmung besser geeignet als ein Spiel, bei dem die Promis entscheiden sollen, wer von ihnen am meisten lügt?

„Da möchte auch, wie immer, keiner auf Platz eins stehen“, fasst Antonia Hemmer die Lage zusammen. Gut, dass Eva sich sicher ist, dass Giulia auf jeden Fall ganz weit vorne platziert werden sollte. Was die Teilnehmenden nicht wissen, das Model ist bereits in Reichweite und guckt dem Auswahlverfahren via Videoschalte zu. „Ich polarisiere vielleicht, aber lügen… Nä!“, verteidigt sich Giulia aus ihrem Kämmerchen.

Aber Eva bleibt bei ihrer Meinung. Am Ende setzt sich Matthias Mangiapane selbst auf den ersten Platz und rettet damit seine Freundin vor der drohenden Schmach. Doch die hat nicht vergessen, was Eva über sie gesagt hat. Dementsprechend frostig fällt dann auch das erste Aufeinandertreffen aus.

Giulia Siegel sorgt für Verwirrung

Da kommt es gut gelegen, dass ausgerechnet diese beiden über die zukünftige Gruppenkonstellation entscheiden sollen. Und siehe da, plötzlich funktioniert es ganz gut zwischen den Frauen. In der „Nacht der Entscheidung“ sorgen sie dann für einen dramatischen Auftritt, als sie Hand in Hand ihr Rausschmiss-Plädoyer halten, bei dem Giulia den Ton angibt.

„Wir sind jeden Menschen durchgegangen, nach Ausschlussprinzip. Da sind wir bei zwei Menschen hängen geblieben. Das sind Daisy und Uschi. Daisy, du bist ein internationaler Star. Man kennt dich auf den Bühnen der Welt. Uschi, wir kennen uns noch gar nicht so viel“, beginnt sie. Dann verkündet sie ihre Entscheidung: „Wir waren uns beide einig, die Kraft hier zu sein, das hier zu erleben, diese Reise hier zu machen, ich glaube, Uschi, wir würden uns sehr freuen, wenn du die Reise hier mit uns weiter machst.“

Statt Freudentaumel gibt’s von Uschi dann allerdings eine ernüchternde Antwort: „Das habe ich nicht verstanden.“ Also wird Giulia nochmal deutlich und sagt: „Das ist ein einmaliges Erlebnis für dich, in deinem stolzen, starken Alter.“ Bedeutet: Die 82-jährige Uschi bleibt, und Daisy Dee ist raus – so einfach kann’s gehen.