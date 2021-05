„Kampf der Realitystars“: Gina-Lisa Lohfink offenbar rausgeschmissen – war ein heißer Flirt mit IHM der Grund?

Am 22. Juli ist es wieder soweit: Eine neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ geht an den Start. Mit dabei sind dieses Mal einige Kultstars. Es dürfte also spannend werden, wer sich am Ende „Realitystar 2021“ nennen darf.

Doch schon vor dem großen Finale, ja sogar vor der Ausstrahlung der ersten Folge soll es bei „Kampf der Realitystars“ ordentlich gekracht haben. Gina-Lisa Lohfink soll angeblich nach einem Ausraster aus der RTL2-Show geflogen sein.

„Kampf der Realitystars“: Gina-Lisa Lohfink wollte sich an Andrej Mangold ranmachen

Es ist aber auch eine äußerst explosive Mischung, die dieses Jahr anlässlich der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ in Thailand zusammenfindet: Claudia Obert, Silvia Wollny, Gina-Lisa Lohfink und Kader Loth – um nur einen Bruchteil der Kandidaten zu nennen.

Um „Bachelor“-Star Andrej Mangold kämpften im Januar 2019 sogar 22 Frauen gleichzeitig. Foto: IMAGO / Eventpress

Doch im Fall von Gina-Lisa soll es nicht zwischen ihr und einer anderen Promi-Dame geknallt haben, sondern wegen einer Mitarbeiterin der Produktion. Grund war natürlich mal wieder ein Mann. Der Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold soll gleich mehreren Frauen den Kopf verdreht haben, wie „Bild“ berichtet.

----------------------------------------

„Kampf der Realitystars“ 2021: Das sind die Kandidaten

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol David

GNTM-Kultstar Gina-Lisa Lohfink

Realitystar Mike Heiter

DSDS- und „Are You the One?“-Kandidatin Laura Morante

Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold

Chris Broy, Verlobter von „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou

Prinz Frederic von Anhalt

GNTM-Star Aminata Sanogo

Paul Elvers, Sohn von Jenny Elvers

Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Luxuslady Claudia Obert

„Bloodhound Gang“-Bassist Evil Jared Hasselhoff

It-Girl Kader Loth

TV-Star Xenia Prinzessin von Sachsen

Sängerin Loona

Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny

TV-Star Rocco Stark

„Big Brother“-Star Cosimo Citiolo

„Love Island“-Kandidat Tim Kühnel

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili

YouTube-Star Leon Machère

„Prince Charming“-Kandidat Gino Bormann

„Ex On The Beach“-Kandidat Luigi Birofio (21)

Weddingplaner Walther Hoffmann

----------------------------------------

„Kampf der Realitystars“: Gina-Lisa bekommt Korb von Andrej – dann wird es handgreiflich

„Gina-Lisa wollte Andrej von einem Strandspaziergang außerhalb des Produktionsgeländes überzeugen. Er wollte aber nicht. Als sie dann das Gefühl bekam, dass sich eine Mitarbeiterin an Andrej ranschmeißen möchte, flippte sie aus“, verriet ein Produktionsmitarbeiter der Zeitung.

Demnach soll Gina-Lisa die Mitarbeiterin sogar angegriffen haben. Man habe sie zu einem Gespräch mit einem Psychologen verdonnert, „sie war aber nicht zu beruhigen“. Anschließend habe man sie von den Dreharbeiten ausgeschlossen.

Gina-Lisa Lohfink sei am TV-Set nicht zu beruhigen gewesen. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Die Blondine selbst habe sich auf „Bild“-Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern wollen. Noch nicht. „Das war ganz anders, und ich werde mich zu gegebenem Anlass dazu äußern“, heißt es von der 34-Jährigen.

----------------------------------------

----------------------------------------

RTL2 selbst wolle ebenfalls keine Angaben zu diesem Streit machen. „Spekulationen über Ein- und Ausstiege kommentieren wir nicht. Die Produktion von 'Kampf der Realitystars' vor Ort ist mittlerweile abgeschlossen. Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden sowie aller Mitarbeitenden hatte zu jeder Zeit die höchste Priorität“, heißt es in der Mitteilung des Senders.