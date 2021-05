RTL: Bachelor-Paar überglücklich – IHR Baby ist endlich da

Ein RTL-Paar darf seinen Nachwuchs endlich in die Arme schließen. Es lernte sich bei der „Bachelorette“ kennen. (Symbolfoto)

Das Warten hat ein Ende! Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszak und ihr Verlobter, Johannes Haller, sind Eltern einer Tochter geworden.

Auf Instagram verkündete das Paar, dass sich über die RTL-Produktion kennen gelernt hatte, die gute Neuigkeit – und verriet auch gleich den Namen ihres Babys.

RTL: „Bachelorette“-Paar hat Tochter bekommen

Sowohl Jessica Paszka, als auch Johannes Haller nahmen an den RTL-Formaten „Bachelor“ und „Bachelorette“ teil. Als Jessica Paszka als Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin dann 2017 selbst die RTL-Rosen verteilen durfte, hatte Johannes Haller das Nachsehen, wurde Zweiter im Kampf um das Herz der Essenerin.

Jessica Paszka hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Doch 2020 kam es zum Liebescomeback – und jetzt sind die beiden Reality-Stars sogar Eltern.

Das ist RTL-Star Jessica Paszka:

geboren am 15. April 1990 in Essen

nahm 2014 beim „Bachelor“ teil, bis dahin arbeitete sie als Bürokauffrau

2016 war sie Kandidatin bei „Promi Big Brother“, belegte den 5. Platz

2017 war sie „Bachelorette“ bei RTL

2018 nahm sie an „Let's Dance“ teil, schied nach der zweiten Show aus

2020 gewann sie die Gesangsshow „Pretty in Plüsch“

im Sommer 2020 machten sie und Johannes Haller ihre Beziehung öffentlich

Jessica Paszka gab ihren Fans über Instagram viele Einblicke in ihre Schwangerschaft, befand sich mittlerweile in der 40. Woche – und verkündete am Donnerstag die Geburt ihrer Tochter.

RTL-Stars veröffentlichen Foto – und verraten den Namen

Mit einem Foto, auf dem sowohl Jessicas, als auch Johannes Hand die Hand ihres neugeborenen Babys halten, ließ die 31-Jährige die Bombe platzen.

„Welcome Home, Hailey-Su“, schreibt die Influencerin zu dem Bild und verrät so auch gleich den Namen ihres ersten Kindes. Ein Engel-Emoji und ein Herz verdeutlichen die liebevollen Gefühle des RTL-Stars. Der frischgebackene Vater Johannes Haller postete das selbe Foto, fand dazu aber deutlich mehr Worte.

Zu der Überschrift: „Das Versprechen des Vaters“ verspricht er der kleinen Hailey-Su unter anderem, sie „bedingungslos zu lieben“. In seiner Story erklärt er außerdem, dass die ganze Familie wohlauf sei und er als Papa superstolz. (kv)