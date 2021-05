RTL2: Paukenschlag! Sender verkündet DIESEN Promi-Neuzugang

Wer hätte das gedacht? RTL2 hat einen echten Kultstar an Land gezogen. Am Montag gab der Sender bekannt, dass „Big Brother“-Legende Jürgen Milski eine Rolle in der Vorabend-Soap „Krass Schule“ bekommen wird.

Und das schon in ganz naher Zukunft. Demnach sind die zwei Folgen, in denen sich Jürgen Milski selbst spielt bereits abgedreht und in wenigen Tagen bei RTL2 zu sehen.

RTL2: Jürgen Milski spielt sich bei „Krass Schule“ selbst

Doch worum geht es? Jürgen Milski wird den Lehrer Niko Hansen (Gespielt von „Kampf der Realitystars“-Kumpel Sandy Fähse) unterstützen. Der hat Probleme mit seiner Schülerin Kim. Kim will gerne Musikerin werden, verliert durch die Schwärmerei aber ihre Schulbildung aus den Augen.

----------------------------------------

Das ist Jürgen Milski:

Jürgen Hans Milski wurde am 24. November 1963 in Köln geboren

Im Jahr 2000 wurde er durch die allererste „Big Brother“-Staffel berühmt – dort belegte er den zweiten Platz

Von 2005 bis 2016 moderierte er bei 9Live und Sport1 sogenannte Call-in-Gewinnspiele

Außerdem ist er als Ballermann-Sänger auf Mallorca tätig

Zudem nimmt Jürgen Milski an diversen TV-Formaten teil – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ oder „Let's Dance“

-----------------------

Jürgen Milski bei „Krass Schule“. Foto: RTLZWEI / Foto: Jana Herty

Jürgen, soll dem jungen Mädchen ins Gewissen reden. Kann der Mallorca-Star Kim wieder auf Kurs bringen? Oder sind die Probleme der Schülerin, die auch noch Ärger Zuhause hat, zu groß?

RTL2: An diesen Tagen ist Jürgen Milski bei „Krass Schule“ zu sehen

Am 17. und 18. Mai wird Jürgen Milksi bei „Krass Schule“ zu sehen sein. Die Folgen laufen um 17.05 Uhr bei RTL2 oder in der Mediathek 'TV Now'.

----------------------------------------

----------------------------------------

