Kabel 1: Nach „Roadtrip Amerika“ geht die Nachricht rum

Kulinarische Hochspannung auf Kabel 1: Die zweite Staffel von „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ zündet einen Gaumenknaller nach dem anderen und das trotz klitzekleiner Quoten-Delle…

Kabel 1: Überzeugt „Roadtrip Amerika“ weiterhin die Zuschauer?

Die deutsche Premiere erfolgte mit Pauken und Trompeten: Am 1. Februar um 20.15 Uhr starteten die TV-Köche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs ihre Reise in Long Island, New York. Dabei ließ sich ein stattlicher Zuschauerkreis von 0,92 Millionen laut den Zahlen von Quotenmeter das Ereignis nicht entgehen. Auch die jüngeren Zuschauer ließen die Quote mit 7,6 Prozent in die Höhe schnellen – ein Auftakt nach Maß! Die Reise ging weiter, und mit ihr die Zuschauer: Fast eine Million Deutsche reisten virtuell von Pennsylvania nach North Carolina.

Die Quoten blieben stabil – ein Zeichen dafür, dass die Show ein echter Leckerbissen für das Publikum ist. Doch in Tennessee (15. Februar) erlebten die Sendung eine unerwartete Wende: Offenbar verloren einige Zuschauer den Geschmack an der Reise. Dabei rutschten die Zahlen runter auf 0,75 Millionen. Doch auch wenn die Quote leicht zurückging, die Treue der Fans blieb unerschütterlich. Die Show bewies erneut ihre Würze mit einem Marktanteil, der für Kabel 1 immer noch als solide gilt.

Kabel 1: Fazit der zweiten Staffel

Die vierte Episode brachte die Geschmacksliebhaber mit 0,81 Millionen Zuschauern zurück an den Bildschirm. Die Marktanteile stiegen wieder, und der Appetit auf mehr schien ungebremst. Das große Finale (29. Februar) konnte allerdings nicht ganz an die vorherigen Erfolge anknüpfen. Nur 0,55 Millionen Zuschauer wollten das Trio in Berlin mit dem exklusiven Bonusmaterial erleben. Die Quoten lagen unter dem Schnitt, aber auch bei einer schwächeren Folge blieb die Sendung ein echter Geschmacksträger.

Im Durchschnitt sahen 0,79 Millionen Zuschauer die fünf neuen Folgen – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, und auch der Marktanteil zeigte nach unten. Doch ohne die finale Episode hätten die Zahlen wohl fast an die der ersten Staffel herangereicht. Die Botschaft ist klar: Die Deutschen lieben ihre Spitzenköche auf Vier-Rad-Abenteuer, auch wenn die letzte Etappe etwas weniger Zuschauer anlockte.