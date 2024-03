Frank Rosin lässt die Bombe platzen – Fans können es kaum glauben

Seit 2003 begeistert Frank Rosin Millionen Zuschauer mit seinen TV-Shows. Von „Rosins Restaurant“ über „The Taste“ bis hin zu „Roadtrip Amerika“: Wo er auch mitmacht, ist Unterhaltung garantiert. Kein Wunder also, dass seine Fans stets ungeduldig auf neue Folgen mit dem Dorstener Sternekoch warten.

Auf Instagram gewährt Frank Rosin seinen Fans nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen am Set von „Rosins Restaurant“. Doch wer genau hinhört, der erfährt in dem Video nicht nur, wo der 57-Jährige gerade dreht, sondern auch, was in Zukunft noch so ansteht.

Frank Rosin zeigt Dreharbeiten von „Rosins Restaurant“

Immer häufiger kommt es vor, dass sich Frank Rosin via Instagram bei seinen Fans meldet. Am Samstagnachmittag (16. März) hat sich der „The Taste“-Juror dabei etwas ganz Besonderes überlegt: Er nimmt seine Follower mit ans Set seiner erfolgreichen Sendung „Rosins Restaurant“.

„Finales Testessen. Wir sind in Norddeutschland, zwischen Bremen und Hannover. Wir haben eine Woche hart gearbeitet und sind auch noch mittendrin“, erzählt der Sternekoch und läuft durch ein noch unbekanntes Lokal. Hier und da sieht man Kamerateams, die die Gäste interviewen oder in der Küche filmen.

„Bald geht es wieder los mit neuen Folgen“, kündigt der Dorstener anschließend an. Doch das sind nicht die einzigen guten Nachrichten für alle Fans von Frank Rosin.

Frank Rosin lässt die Katze aus dem Sack

Der 57-Jährige macht es offiziell: Nicht nur „Rosins Restaurant“ geht weiter! In seinem Instagramvideo sagt er lächelnd: „‚The Taste‘ kommt auch bald wieder und der „Roadtrip“ vielleicht?“ Damit meint er die Sendung, die er gemeinsam mit seinen Kollegen Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs in den USA dreht.

Für die Follower von Frank Rosin sind das natürlich tolle Neuigkeiten. In den Kommentaren macht sich sofort Vorfreude breit. „Mega. Hört sich spannend an und wird auf jeden Fall alles verfolgt und geschaut“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein weiterer kommentiert: „Das hört sich ja echt spannend an. Ich freue mich wahnsinnig auf alle Projekte, die mit dir kommen. Roadtrip wäre natürlich der Knaller, wenn das nochmal käme.“

Bestätigt ist das Ganze von den Sendern bislang nicht. Doch es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis auch von dieser Seite Gewissheit herrscht und die Fans sich vielleicht sogar schon auf ein bestimmtes Datum freuen können.