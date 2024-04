Julian Benz beim Megapark-Opening: „Haben uns totgesagt“

Das Megapark-Opening auf Mallorca ist in vollem Gange. Am Sonntag wartete auf die feierwütige Meute an der Playa de Palma das große Finale: Bereits um 11 Uhr morgens startete das Spektakel mit der Creme de la Creme des Partyschlagers.

Dabei durfte natürlich auch ein Auftritt von Julian Benz nicht fehlen – und das Fazit des Musikers nach seinem Auftritt war eindeutig.

Julian Benz überzeugt: „Alles ungebrochen!“

„Ich denke jedes Jahr es geht nicht lauter und geiler, aber es wird jedes Jahr eins drauf gesetzt“, schwärmte Julian Benz nassgeschwitzt die Stufen von der Bühne herunterspazierend gegenüber unserer Redaktion. Bereits um 12 Uhr mittags war der Megapark am Kochen – und dabei war an diesem Tag noch lange nicht Schluss.

Ein Anblick, der sich definitiv sehen lassen kann – davon ist auch Julian Benz überzeugt: „Alle haben uns nach der Corona-Zeit totgesagt, aber wenn man sich hier umsieht, merkt man, dass das alles ungebrochen ist.“ Die Besucher stehen auch in diesem Jahr wieder mit bester Laune auf den Stühlen und feiern zu den beliebtesten Mallorca-Klassikern.

Julian Benz nimmt sich Zeit für seine Fans

Auch Duc aus Düsseldorf ließ sich den Gig von Julian Benz nicht entgehen. Genau genommen fieberte der 30-Jährige beim herausragenden Lineup des Opening-Wochenendes sogar besonders auf die Stagetime des „Malle und ich“-Interpreten hin.

Bereits in den frühen Morgenstunden machte er sich mit seinen Kumpels auf den Weg in den Megapark. „Wir haben quasi die ‚Rutschbahn‘ zugeschlossen und sind direkt hier her“, plauderte Duc aus.

Und das bemerkenswerte Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Denn am Ende gab es selbstverständlich auch noch ein paar Selfies und Autogramme von Julian Benz höchstpersönlich.