Megapark-Opening auf Mallorca: Plötzlich fällt der Name Stefan Raab

Und damit ist die Mallorca-Saison nun auch ganz offiziell gestartet. Pünktlich um 12 Uhr begann am Sonntagmittag (28. April) das Showprogramm im legendären Megapark und kurz darauf sollte dann auch die Hütte brennen.

Erst Anja Bavaria, und dann der erste Publikumsliebling des Tages: Der Hamburger Buddy Ogün. Der begnadete Tänzer spielte zwar nur rund 25 Minuten, sprach im Interview nach seiner Show aber direkt eine Einladung an einen der bekanntesten Entertainer des Landes aus – Stefan Raab.

Buddy Ogün lädt Stefan Raab in den Megapark ein

Zum Hintergrund: Anfang 2009 hatte der Megapark-Star mehrere Auftritte bei Raabs Erfolgsformat „TV Total“, trat danach in Stefan Raabs Show mehrfach zu Promozwecken für Tourneen oder DVDs auf. Nun kündigte Stefan Raab sein Comeback an, wird am 14. September 2024 gegen Regina Halmich in Düsseldorf boxen.

Liegt da nicht auch eine weitere Zusammenarbeit mit Buddy Ogün nahe? Auf jeden Fall, wenn es nach dem Hamburger Sänger und Komiker geht. „Ich hoffe, er tritt mit mir zusammen im Megapark auf, mein Bester“, grinst der 40-Jährige.

Und wann? „Dieses Jahr“, fordert Ogün, „komm ran Stefan.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt, ob der legendäre Entertainer dem Ruf seines Kollegen folgt und noch dieses Jahr an die Playa de Palma reist. Eine riesige Sensation wäre es auf jeden Fall. Zuzutrauen wäre es Stefan Raab nach den Überraschungen der vergangenen Wochen also allemal. Wir drücken die Daumen.

Megapark feiert Saison-Opening

Der Megapark, direkt an der Playa de Palma gelegen, feiert an diesem Wochenende sein großes Saison-Opening. Neben Buddy Ogün treten am Sonntag (28. April 2024) unter anderem Mickie Krause, Isi Glück, Lorenz Büffel, Olaf der Flipper und Knossi auf.

Auch Nino de Angelo singt regelmäßig in der legendären Disco in Arenal.