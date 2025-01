Jürgen Milski rechnet 25 Jahre nach „Big Brother“ ab – „Gehören zum Psychologen“

Kaum zu glauben, aber es sind bereits 25 Jahre vergangen, seit Jürgen Milski als einer der ersten Bewohner in den „Big-Brother“-Container einzog. Damals wurde er nicht nur zum Publikumsliebling, sondern auch zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Reality-TV-Landschaft.

Heute blickt er jedoch kritisch auf die Entwicklung der Branche – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Jürgen Milski fällt klares Urteil

Jürgen Milski ist ein alter Hase im Showgeschäft. Berühmt wurde der 61-Jährige durch die erste Staffel von „Big Brother.“ Damals belegte er den zweiten Platz, inzwischen ist er ein gefeierter Star am Ballermann. Dennoch bleibt seine Zeit im bekannten Container unvergessen – und das nicht nur aus positiven Gründen. Mit seiner scharfen Kritik hält Milski nicht hinterm Berg:

„Als ich bei Big Brother war, war ‚Sendezeit‘ noch kein Thema“, erinnert er sich gegenüber „come-on.“ Doch inzwischen habe sich vieles geändert, insbesondere die Mentalität der Teilnehmer. „Viele junge Menschen haben heute den Traum, durchs Reality-Fernsehen berühmt zu werden. Aber von den aktuellen Reality-Stars gehören 80 Prozent nicht vor die Kamera, sondern zum Psychologen auf die Couch. Das meine ich ernst.“

Jürgen Milski hat die Nase voll

Jürgen Milski ist normalerweise nicht gerade für seine scharfe Zunge bekannt, doch Reality-TV scheint ihn sichtlich in Rage zu bringen. „Dieses ‘Ich möchte um jeden Preis zum Gespräch werden, egal wie‘ finde ich peinlich. Ich habe das Gefühl, dass man heute nur noch drei Kriterien erfüllen muss, um für ein Reality-Format genommen zu werden: 1. einen IQ von 20 haben, 2. stock-asozial sein und 3. gerne Sex vor der Kamera praktizieren.“

Trotz seiner kritischen Haltung hat Jürgen Milski auch heute noch große Pläne. „Einen großen Traum habe ich noch: Mein Ziel ist es, unbedingt mal bei ‚Wer wird Millionär?‘ mitzumachen“, verrät er.

Ob ihm dieser Wunsch in Zukunft erfüllt wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Jürgen Milski bleibt ein Name, den man mit Reality-TV der ersten Stunde verbindet – und einer, der auch in den kommenden Jahren noch von sich hören lassen wird.