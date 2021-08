Jürgen Drews lernt den Freund von Tochter Joelina kennen – und schickt ihn direkt HIERHIN

Den neuen Partner seinen Eltern vorstellen, davor würden sich sicherlich einige Menschen nur allzu gerne drücken. Joelina Drews, die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews, hingegen traute sich nun schon nach kurzer Zeit, ihren Freund Adrian in ihr Elternhaus mitzubringen.

In seinem Eigenheim in Düsseldorf lernte Jürgen Drews den Musikproduzenten kennen, der seit genau einem Monat mit seiner 25-jährigen Tochter zusammen ist. Jetzt verriet Adrian Louis, wie das erste Treffen mit Joelinas Eltern verlief.

Jürgen Drews lernt Joelinas Neuen kennen – der kommt aus dem Staunen kaum heraus

Erst im April hat „Joedy“, wie sich die Tochter von Jürgen Drews als Sängerin nennt, ihren Freund Adrian kennengelernt. Seit einem Monat sind die beiden Musiker offiziell zusammen, wie sie in einem gemeinsamen „Bild“-Interview erklärten.

Joelina, die ihre Eltern sehr für ihre langjährige und vor allem glückliche Ehe bewundert, hat ihren Schatz nun auch Jürgen und Ramona Drews vorgestellt. Und das Zusammentreffen hätte kaum harmonischer ablaufen können, wie Adrian berichtete: „Mama, richtig lieb. Papa, richtig lieb! Voll süß die beiden! Es war sehr entspannt.“

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit seiner Frau Ramona liiert – das Paar heiratete 1994

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

----------------------------------------

Jürgen Drews lädt Freund seiner Tochter in sein privates Tonstudio ein

Dass auch Jürgen Drews Gefallen an Joelinas Freund gefunden hat, war spätestens dann klar, als er Adrian Louis in sein privates Studio einlud. „Wir haben alte Songs von Jürgen angehört – war cool!“, erinnerte sich der 26-Jährige an sein erstes Treffen mit dem einzig wahren „König von Mallorca“.

Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona (l.) und Tochter Joelina (r.). Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Adrian stammt übrigens ebenfalls aus einer Musikerfamilie: „Mein Vater ist Produzent, meine Mama Sängerin. Die Musik war schon immer mein Traum.“ Vielleicht wurde ihm ja gerade das beim Kennenlernen mit Papa Jürgen zum Vorteil.

Beruflich kam Adrian Louis bereits mit Musikstars wie Popstar Wincent Weiss, Rapper Kay One und „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann zusammen. Auch Joelina habe er durch die Arbeit im Tonstudio kennengelernt.

----------------------------------------

Mehr zu Jürgen Drews:

Jürgen Drews enthüllt: Diese Lüge hielt er jahrelang aufrecht – weil sein Ex-Manager ihn dazu drängte

Jürgen Drews testet Geschenk von den Geissens – Fans sind sich einig: „Solltest lieber in Rente gehen“

Jürgen Drews enthüllt Geheimnis: „Das war mir viel zu peinlich“

----------------------------------------

Im Interview mit dieser Redaktion hat Joelina Drews alias „Joedy“ verraten, was sie wirklich von der Musik ihres Vaters hält. Ihre Antwort liest du hier.

Auch Bill Kaulitz macht Musik. Der Sänger der Band Tokio Hotel wurde auf Instagram zuletzt ziemlich emotional. Was er dort geschrieben hat, kannst du hier nachlesen.