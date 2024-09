Jürgen Drews: Überraschendes Comeback! „Ich fühle mich hier ganz normal“

Jürgen Drews steht wieder im Rampenlicht.

Mit einem strahlenden Lächeln und in bester Stimmung taucht der König von Mallorca (79) auf der Angermaier Trachten Nacht in München auf. An seiner Seite: Ehefrau Ramona (50), Tochter Joelina (28) und deren Freund Adrian Louis. Die Drews-Familie präsentiert sich in voller Pracht – und zeigt der Nation, dass sie in München angekommen sind.

Jürgen Drews: Zurück zu seinen Anfängen

„Jürgen hat schon gesagt, die Lederhose möchte er unbedingt öfters tragen. Er fühlt sich sehr wohl“, plaudert Ramona Drews im RTL-Interview aus dem Nähkästchen. Kein Wunder, denn München ist für den Schlagerstar kein unbekanntes Terrain – er hat hier bereits in der Vergangenheit gelebt. „Ich fühle mich hier ganz normal“, bestätigt Jürgen, als wäre er nie weg gewesen.

Der Grund für den Umzug der Drews-Familie in die bayrische Hauptstadt? Tochter Joelina. Die hat sich vor drei Jahren in München verliebt und für sie wurde es ernst. „Dann möchte ich auch ganz nah bei ihr sein”, erklärt Ramona. Als einziges Kind der Drews ist es für die Eltern selbstverständlich, in der Nähe ihrer Tochter zu bleiben – gerade mit Blick auf mögliche Enkelkinder.

Jürgen Drews, der im Juli 2022 wegen seiner Polyneuropathie das Ende seiner Karriere verkündete, scheint seine Entscheidung nicht zu bereuen. „Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut“, erklärte er damals in der Show „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ von Florian Silbereisen (42).