Jürgen Drews: Bedrückendes Video aufgetaucht – jetzt kann’s wirklich jeder sehen

Die Nachricht zum Karriere-Aus von Jürgen Drews sorgte bereits für viele Tränen und große Emotionen. Nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen Kollegen.

Fest steht allerdings, der „König von Mallorca“ hat eine Entscheidung getroffen und dankt ab. Auf Instagram lässt Jürgen Drews seine Fans jetzt wissen, wann sie ihn noch ein letztes Mal auf einer großen Bühne sehen können.

Jürgen Drews hat eine wichtige Nachricht für seine Fans

Der Sänger sieht ganz verändert aus, als er sich im lockeren Shirt und mit Stoppelbart am Montagmorgen (12. September) mit einer Videobotschaft bei seinen Fans meldet.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen als Jürgen Ludwig Buttlar geboren

Schon früh war klar, dass Drews Musiker werden würde

Bekannt wurde er in den 70er-Jahren als Sänger bei den Les Humphries Singers

Er ist seit dem jahr 1995 mit seiner Ehefrau Ramona Drews verheiratet

Der Schlagerstar hat mit der unheilbaren Krankheit Polyneuropathie zu kämpfen

Er kündigt an: „Am 29. September 2022 und am 6. Oktober 2022 finden meine letzten beiden Live-Konzerte mit meiner Band beim ‚Musikherbst am Wilden Kaiser‘ in Ellmau statt.“

Jürgen Drews: Nach seiner Ankündigung herrscht traurige Gewissheit

Weiter heißt es: „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal sehen würden. Mit im Programm werden Melissa Naschenweng und Fantasy sein.“

Auch wenn sich Jürgen Drews fröhlich zeigt, die Nachricht als solche ist traurig. Immerhin ist damit das Ende einer Ära besiegelt und es herrscht bittere Gewissheit für seine Fans, dass danach mit eigenen Konzerten dann wirklich Schluss ist. Spätestens jetzt kann also kein Drews-Fan mehr die Augen vor der bitteren Realität verschließen.

Ein allerletztes Mal könnte Jürgen Drews allerdings noch bei Florian Silbereisen in Dortmund auftreten. Hier feiert der Moderator den Schlagerboom 2022 und wo besser könnte der „König von Mallorca“ offiziell sein Zepter übergeben als hier?

