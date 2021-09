Jürgen Drews: Skurrile Liebes-Beichte – DARUM musste die Polizei eingreifen

Seit stolzen 30 Jahren ist Jürgen Drews schon mit der Tochter eines Dülmener Lebensmittelhändlers liiert, 27 davon verheiratet. Ramona und Jürgen scheint einfach nichts auseinanderzubringen.

Den Schlagerstar lernte Ramona Middendorf (so ihr Mädchenname) im Jahr 1991 bei einer Miss-Wahl kennen. Einen Tag später gab es bereits den ersten Kuss, doch beinahe hätte Jürgen Drews seine Traumfrau aus den Augen verloren.

Jürgen Drews verkündete beim Kennenlernen: „Meine zukünftigen Schwiegereltern“

Aber fangen wir von vorne an: Bei einer Miss-Wahl in Grömitz, die Jürgen Drews moderierte, ist ihm die hübsche Ramona sofort ins Auge gesprungen, wie er in einer neuen Folge seines Podcasts „Des Königs neuer Podcast“ erzählte.

Jürgen Drews mit Freundin Ramona Middendorf im September 1993. Foto: IMAGO / teutopress

Die damals 17-Jährige wehrte sich als einzige Kandidatin, nur im Bikini bekleidet auf die Bühne zu treten. Stattdessen wollte sie sich live vor den Augen des Publikums ausziehen. Das imponierte dem „Ich bau dir ein Schloss“-Sänger, der ihr gespannt dabei zusah. „Ich habe mir genau die Figur angeguckt, wie sie gebaut ist, wie bewegt sie sich“, erinnerte sich Jürgen Drews.

Als sich Ramona dann auch noch gewählt ausdrücken und clever auf die Fragen des Moderators antworten konnte, sei es um den Musiker geschehen. Wenig später stand Jürgen wieder selbst auf der Bühne und verkündete: „Ich möchte ganz offiziell bekanntgeben: Frau und Herr Middendorf – meine zukünftigen Schwiegereltern. Darauf kriegte ich natürlich einen Lacher.“ Ramona konnte darüber allerdings gar nicht lachen.

Das ist Jürgen Drews:

Jürgen Ludwig Drews wurde am 2. April 1945 in Nauen geboren

Seine ersten musikalischen Schritte machte Drews in den 1970er Jahren bei den „Les Humphries Singers“, 1973 startete er parallel dazu eine Solokarriere

1976 hatte er mit „Ein Bett im Kornfeld“ seinen ersten großen Hit

Jürgen Drews ist seit 1991 mit seiner Frau Ramona liiert – das Paar heiratete 1994

Der Sänger hat zwei Kinder: einen Sohn (*1981) und eine Tochter (*1995)

2020 veröffentlicht Jürgen Drews seine Biografie „Es war alles am besten“

Jürgen Drews landete schon am zweiten Tag mit Ramona im Bett

Als Entschuldigung für diese Aktion lud Jürgen Drews die Blondine zu einem Auftritt in Timmendorf ein, der schon am nächsten Tag stattfinden sollte. Was Ramona jedoch erst vor Ort bemerkte, war, dass der Schlagersänger nur ein Doppelzimmer und keine zwei Einzelzimmer gebucht hatte. „Wenn es dir nichts ausmacht, schläfst du vielleicht in dem Zimmer. Bei mir, nicht mit mir“, bot ihr Jürgen Drews daraufhin an.

An diesem Tag sollen sich die Zwei dann immer näher kennengelernt haben. Im Fahrstuhl des Hotels gab es schließlich den ersten Kuss.

Jürgen und Ramona Drews haben sich 1991 kennengelernt. Foto: IMAGO / Hoffmann

Am nächsten Morgen fuhr Jürgen Drews seine Begleitung wieder zurück zu dem Campingplatz, auf dem Ramonas Eltern auf sie warteten. Vor lauter Aufregung vergaß er jedoch, die Schönheit nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Der Frauenschwarm wusste sich nicht anders zu helfen, als Hilfe bei der Polizei zu suchen.

Jürgen Drews musste Polizei nach Ramonas Telefonnummer fragen

„Am nächsten Tag habe ich die Polizei in Dülmen angerufen und gesagt: Mein Name ist Jürgen Drews, der 'Kornfeld'-Sänger. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich weiß, dass Sie es normalerweise nicht tun dürfen. Ich habe da ein Mädel kennengelernt, die Ramona Middendorf. Die Eltern wohnen in Dülmen, das weiß ich. Ich brauche da eine Telefonnummer. Es geht um mein Leben“, erklärte Jürgen Drews damals den Behörden.

Tatsächlich bekam er eine Nummer von ihnen, doch als er dort anrief, ging nur Ramonas Schwester ran. Jürgen Drews ergriff also die Initiative und tauchte wenige Tage später einfach im Geschäft ihrer Eltern in Dülmen auf. Und der Rest ist Geschichte.

Auch für „Bauer sucht Frau"-Kandidat Nico gab es eine große Überraschung beim ersten Date.