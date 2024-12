Joko Winterscheidt macht Schluss – „Es wird euch überraschen“

Joko Winterscheidt gehört zu den absoluten Aushängeschildern von ProSieben. Mit Formaten wie „Joko und Klaas – das Duell um die Welt“ oder „Wer stiehlt mir die Show?“ unterhält er ein Millionenpublikum.

Doch mit einem seiner Projekte schließt Joko Winterscheidt nun überraschend ab. Auf Instagram teilt er die traurige Botschaft und sorgt damit für große Enttäuschung bei seinen Fans.

Joko Winterscheidt zieht einen Schlussstrich

Neben seinen TV-Formaten führt Joko Winterscheidt auch einen eigenen Podcast. In „Sunset Club“ plaudert er gemeinsam mit seiner Kollegin Sophie Passmann über alle möglichen Themen, die die beiden bewegen. Doch in der 74. Ausgabe macht der Moderator eine traurige Ankündigung.

+++ Joko Winterscheidt: Die Nachricht kam kurz nach seiner Pro7-Show +++

„Es wird euch überraschen. Uns nicht, aber euch wird es überraschen: Es ist die letzte Folge ‚Sunset Club‘. Da werde ich fast emotional, wenn ich das sage“, so der 45-Jährige. „Du hast ein bisschen Pipi in den Augen. Süß“, entgegnet Sophie Passmann kurzerhand. Den genauen Grund für das Aus nennen die beiden nicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans von Joko Winterscheidt fassungslos

Die Kommentare zu dem Podcast-Aus sprechen Bände. Die Fans können kaum glauben, dass sie fortan keine neuen Folgen mehr von „Sunset Club“ hören werden. „Oh ne, hab Pipi in den Augen! Ihr wart immer mein Highlight der Woche und ich hab euch so ins Herz geschlossen. Werde euch so krass vermissen“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

+++ ProSieben lässt die Bombe platzen – Joko und Klaas haben Grund zur Freude +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein anderer kommentiert: „Fühlt sich fast so an als würden sie mit uns Schluss machen. Und es tut so weh, weil es kein vorhersehbarer Break-Up war.“ Weiter liest man noch: „Das kommt wirklich überraschend und es tut echt ein bisschen weh! Und es wird eine Lücke entstehen. Für mich wart ihr nicht einfach nur ein Laber-Podcast, ihr seid beide so tollen Seelen und eure Synergie ist herzerwärmend und einmalig.“