Joko Winterscheidt: Die Nachricht kam kurz nach seiner Pro7-Show

Es war ein harter Kampf, der gut enden sollte. Am Dienstagabend (10. Dezember 2024) trafen sich die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, um erneut ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen und die Kollegen von Haussender ProSieben in die Schranken zu weisen. Und das sollte in „Joko und Klaas gegen ProSieben: Teil 2 – Die Rückkehr“ auch gelingen. Nun bekommen die beiden Moderatoren 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung und noch eine zweite gute Nachricht direkt hinterher.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürfen sich nämlich über gute Quoten und damit verbunden natürlich auch ein reiches Zuschauerinteresse freuen. 0,73 Millionen Menschen schauten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu, bescherten ProSieben damit einen Marktanteil von 17,1 Prozent.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit starken Quoten

Ebenfalls stark: „Joko und Klaas gegen ProSieben: Teil 2 – Die Rückkehr“ wurde die drittmeist gesehene Sendung des Tages (also bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern). Davor lagen nur die ARD-„Tagesschau“ und der „Brennpunkt Syrien – ungewisse Zukunft“, den ebenfalls die ARD ausstrahlte.

Im Gesamtpublikum waren es ebenfalls die ARD-Sendungen, die den Tag dominierten. Den ARD-Brennpunkt zum Thema Syrien wollten 5,37 Millionen Menschen sehen, die ARD-„Tagesschau“ immerhin 5,05 Millionen. Stark auch die neue Folge der Krimi-Reihe „Die Kanzlei“. 4,46 Millionen Menschen schauten zu, bescherten der ARD-Primetime-Sendung einen Marktanteil von 18,3 Prozent im Gesamtpublikum.

ARD im Quotenhoch

Ebenfalls ganz vorne mit dabei: „In aller Freundschaft“ mit 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gesamtpublikum und einem starken Marktanteil von 16,3 Prozent.

Spannend dürfte nun sein, was sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihre 15 Minuten Sendezeit ausgedacht haben. Spätestens am Mittwochabend sind wir schlauer.