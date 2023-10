Joko und Klaas: Fiese Spitze vom Sender – „Oh Gott! ProSieben beginnt jetzt schon zu pöbeln“

Für Joko und Klaas wird es wieder spannend, die beiden Moderatoren müssen am Dienstagabend (17. Oktober) in insgesamt fünf Episoden gegen ihren Arbeitgeber ProSieben antreten. Dann startet die sechste Staffel von „Joko und Klaas gegen ProSieben“.

Doch noch bevor der Startschuss für die neue Staffel gefallen ist, wettert ProSieben jetzt öffentlich gegen die beiden Stars.

Joko und Klaas erhalten fiese Spitze von ProSieben

Auf X (vormals Twitter) will der Sender offenbar die Werbetrommel für das Primetime-Programm mit Joko und Klaas rühren, kann sich dabei aber eine fiese Spitze gegen seine eigenen Mitarbeiter nicht verkneifen.

So schreibt ProSieben: „Hallo Joko und Klaas. Habt ihr fleißig geübt, damit ihr heute Abend besser abschneidet als im Staffelfinale vor ein paar Monaten? Wir fragen für mehrere Freunde.“

Joko und Klaas schreiben daraufhin nur bei X: „‘Mehrere Freunde‘ – na klar doch“, was ProSieben wiederum dazu veranlasst, zu kontern – und zwar mit einem schlichten: „Frech.“

Ein Fan der TV-Stars hat bereits Mitleid mit ihnen und reagiert Stunden vor Beginn der Sendung auf den Satz von ProSieben mit den Worten: „Oh Gott! ProSieben beginnt jetzt schon zu pöbeln und es sind noch neun Stunden. Wie wird das erst heute Abend dann?“

Im Finale der fünften Staffel mussten sich Joko und Klaas gegen ihren Arbeitsgeber geschlagen geben, jetzt wollen sie es besser machen.

Und darum geht es in der neuen Ausgabe am Dienstag: Joko und Klaas müssen sich im Auftrag von ProSieben in eine Kfz-Werkstatt begeben und sollen dort ein fahrtaugliches Auto bauen. Doch kann ihnen das gelingen? Klaas zumindest ist frohen Mutes, er sagt: „Ich finde, die Aufgabe ist gut.“ Sein TV-Kumpel Joko findet: „Ich auch, ich bin richtig heiß!“

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ startet am Dienstag um 20.15 Uhr.