„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer maßlos verstört – „Möchte nicht erklären, was ich gerade schaue“

Dass sie sich nicht zu ernst nehmen, ist bei den „Joko und Klaas gegen ProSieben“- Zuschauern ja bereits bekannt. Egal ob auf dem Boden robben, schräge Lieder singen oder schwierige Begriffe erklären. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind sich für keine Aufgabe zu schade. Doch am Dienstagabend (25. Oktober) schießen sie den Vogel wieder mal ab, laut Zuschauer.

Zugegeben: Manchmal fragt man sich wirklich, wer sich diese Spiele ausdenkt. Doch die Fans von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ lieben genau das. Je skurriler, desto unterhaltsamer. Und skurril ist das dritte Spiel der neusten Folge allemal.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Ratespiel der anderen Art

Auf Twitter schreiben die ProSieben-Zuschauer wieder, was das Zeug hält. Viele sind köstlich amüsiert, während andere einfach nur verstört sind von dem, was sie da zur besten Sendezeit im Fernsehen anschauen. Doch von vorne: In Spiel drei müssen Joko und Klaas abwechselnd dem jeweils anderen einen Gegenstand beschreiben. Klingt erstmal einfach. Doch schon in der ersten Runde wird klar, wo der Haken ist. Klaas muss Joko einen von fünf Steinen beschreiben, die alle fast identisch aussehen.

Im dritten Durchgang wird es dann noch verrückter. Joko muss aus aus fünf fast identischen Kuhgeräuschen den richtigen raushören. Dafür bittet er Klaas das Geräusch immer wieder nachzuahmen. Da stehen also beide verzweifelt und machen Tiergeräusche.

Doch das Highlight kommt in dem darauffolgenden Durchgang, wo es darum geht einen Menschen zu ertasten. Joko beschreibt ihn für Klaas ungefähr so: Weiche Haut, Drei-Tage-Bart, fleischige Ohrläppchen. Da sieht man Klaas, wie er fremden Männern im Gesicht herumfummelt und nach fleischigen Ohrläppchen sucht. Für viele Zuschauer so verstörend, dass es wieder lustig ist.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“-Zuschauer reagieren deutlich

Die Reaktionen der Zuschauer sind ganz klar: Amüsiert bis hin zu verstört. Hier einige Kommentare der Zuschauer:

„Joko wird diese Ohrläppchen nie wieder vergessen.“

„Was für ein lustiges Spiel.“

„Möchte nicht erklären was ich gerade schaue. Ich weigere mich.“

„Kleine Erinnerung: Das ist deren Job, damit verdienen die deren Geld.“

„Das kann man doch keinem erzählen.“

Wer sich das gerne nochmal genauer anschauen möchte, kann die Folge vom Dienstagabend (25. Oktober) in der Mediathek bei Joyn nachschauen.