„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Sender macht irren Plan öffentlich – „Erstmals in der Geschichte“

Der Countdown läuft, nicht mehr lange, dann heißt es wieder: „Joko und Klaas gegen Prosieben“. Das Moderatoren-Duo stellt sich dienstags um 20.15 Uhr regelmäßig den spielerischen Herausforderungen ihres Haussenders.

Was genau die Freunde bei „Joko und Klaas gegen Prosieben“ erwartet, erfahren die beiden erst bei den Dreharbeiten. Sicher ist allerdings: Wenn sie es am Ende nicht schaffen zu gewinnen, wartet eine meist sehr unschöne Strafe auf sie. In der Ausgabe vom 8. November wird es jetzt heftiger als je zuvor. Zumindest kündigt der Sender an, dass es so etwas noch nie gegeben hat.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: DAS gab’s noch nie

Wie immer geht es um nicht weniger als 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas. Die Moderatoren haben freie Auswahl darüber, wie sie diese nutzen. Und auch wenn das TV-Duo in der Vergangenheit dabei bereits oft genug Verantwortungsbewusstsein gezeigt hat – einfach abgeben will der Sender die Primetime-Minuten nicht.

Deswegen heißt es jetzt: „Herr ProSieben lässt am Dienstag 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegen Joko und Klaas spielen.“ Der Clou: Die Menschenmenge soll in einem einzigen Spiel auflaufen. Wie genau sie Joko und Klaas aus dem Konzept bringen soll, ist einen Tag vor der Ausstrahlung noch unklar.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“: Diese Promis mischen mit

Aber damit nicht genug, denn wie schon in der Vergangenheit mischen auch diesmal andere Prominente mit, um Joko und Klaas den Sieg gegen „Herr Prosieben“ so schwer wie möglich zu machen.

Unterstützung gibt’s dabei von Moderatorin Melissa Khalaj, „Taff“-Moderator Christian Düren, den Football-Kommentatoren Christoph „Icke“ Dommisch und Patrick „Coach“ Esume und den Web-Stars Dennis und Benni Wolter von „World Wide Wohnzimmer“.

Zur Erinnerung: Sollten Joko und Klaas gegen Prosieben verlieren, müssen sie damit rechnen, am Ende vielleicht erneut als lebendiges Plakat auszuharren.

„Joko und Klaas gegen Prosieben“ läuft dienstags um 20.15 Uhr im TV und ist online bei Joyn abrufbar.