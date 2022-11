„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer-Schock! Plötzlicher Blackout im Studio – „Bekomme Panik“

Die „Joko und Klaas gegen ProSieben“-Folge an diesem Dienstag (1. November) hatte es gleich zu Beginn in sich! So müssen Joko und Klaas bereits beim ersten Spiel etwas tun, was sie vermeintlich am besten können – aber gleichzeitig auch das ganze Live-Studio in Gefahr bringt.

Unter den wachsamen Augen des technischen Leiters Andi müssen die ProSieben-Stars nämlich zehn Regeln brechen, die im gesamten Studio gelten. Dabei wissen sie natürlich bisher nicht, welche Regeln es für Publikum und „Joko und Klaas gegen ProSieben“-Mitarbeiter überhaupt gibt – beim wilden Ausprobieren dürfte der ein oder andere Zuschauer wohl Schnappatmung bekommen haben.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ startet mit gefährlichem Spiel

Freifahrtschein für Joko und Klaas. Die beiden bekommen die Aufgabe, zehn unbekannte Regeln innerhalb von zehn Minuten zu brechen. Dafür sollen sie die meisten Dinge nicht wirklich ausführen, sondern lediglich andeuten oder erklären, welche Regel sie meinen, damit wohl zu brechen.

Doch Joko und Klaas wären nicht Joko und Klaas, wenn sie das Spiel nicht gnadenlos ausnutzen würden. Schon zu Anfang schnappen sich beide ein Feuerzeug, wollen im Studio rauchen, danach zündet Joko sogar etwas an. Studio-Techniker Andi wird immer nervöser.

Klaas legt den Finger in die Wunde: „Gibt es Situationen, wo du sagst, ja da brecht ihr gerade zwar eine Regel, aber wir brechen die Show jetzt an der Stelle ab?“ Andi bejaht.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: „Ich bekomme Panik, wenn die da mit Feuer hantieren“

Dem Live-Publikum im Studio dürfte wohl langsam auch ganz anders werden. Schließlich schlägt Joko plötzlich vor, mit Dartpfeilen auf die Zuschauer zu werfen, während Klaas ein Gelände abbauen will, auf dem die Menschen sitzen. Auch das Publikum vor dem Fernseher ist angespannt, auf Twitter schreibt eine Frau: „Ich bekomme Panik, wenn die da mit Feuer hantieren.“

Joko und Klaas ziehen derweil weiter alle Register, wollen Desinfektionsmittel trinken, Klaas lässt einfach eine Glühbirne auf den Boden fallen und sorgt für viele Scherben. „War das Absicht oder ein Doofheits-Anfall“?, fragt Moderator Steven Gätjen leicht genervt.

Doch es wird noch krasser: Während Joko fragt, ob es ein Regelverstoß wäre, am Stromkasten zu hantieren, ist es auch schon passiert – das komplette Studio ist in Dunkelheit gehüllt. Und das über mehrere Sekunden. „Das passiert, wenn da jemand dran geht, der nicht befugt ist“, stellt Andi nur fest und kümmert sich schnell um den überraschenden Blackout.

Die Zuschauer fühlen sich davon aber immerhin bestens unterhalten: „Zack, Studio dunkel, ich brech‘ zusammen vor Lachen“, schreibt ein User bei Twitter. Zum großen Finale holt Klaas noch einmal kräftig aus und schmeißt ein komplettes Regal samt Inhalt um – der letzte Regelbruch wegen „mutwilliger Zerstörung von Requisiten“. Gott sei Dank ist das Spiel damit vorbei – wer weiß, wie das „Joko und Klaas gegen ProSieben“-Studio nach weiteren Minuten ausgesehen hätte…