„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Diese Herausforderung geht ihnen zu weit – „Ich mache das nicht!“

Für ihre Sendung „Joko und Klaas gegen ProSieben“ haben die beiden Moderatoren schon so einige Grenzen überschritten. Im Duell gegen den eigenen Arbeitgeber, in dem die beiden 15 Minuten Sendezeit gewinnen können, überlassen Joko und Klaas normalerweise nichts dem Zufall.

In der aktuellen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ (am Dienstag, 15. November) scheint der Sender jedoch zumindest einen von ihnen geknackt zu haben, wie eine Vorschau bei YouTube zeigt. Vehement wehrt sich Klaas Heufer-Umlauf dagegen, die Challenge anzutreten.

Joko und Klaas sollen Verkehr lahmlegen: „Wie die, die sich auf die Straße kleben“

Die neuen Folge der ProSieben-Gameshow hat es in sich: Dieses Mal sollen Joko und Klaas – getarnt als Pförtner – die gesamte Produktion auf dem „Bavaria Filmstadt“-Gelände aufhalten. 30 Minuten lang sollen sie den Arbeitsweg von rund 1.500 Mitarbeitern blockieren. Niemand darf das Gelände betreten oder verlassen – egal, ob Fußgänger, Fahrrad- oder Autofahrer, so lautet die Aufgabe.

Als die Entertainer die Regeln erklärt bekommen, blicken sie unglaubwürdig in Richtung Kamerateam. Während Joko es noch gar nicht fassen kann, möchte Klaas schon am liebsten im Erdboden versinken. „Ich bin dafür nicht gemacht. Wir sind dann so wie welche, die sich auf die Straße kleben“, wettert er gegen die Challenge. Und weiter: „Nur ohne den Überbau, dass es irgendwie noch sinnvoll ist. Für die habe ich ja wenigstens noch Verständnis, aber hier macht das gar keinen Sinn.“

Joko und Klaas wollen sich vor ProSieben-Challenge drücken

Während sie weitere Anweisungen erhalten, bleibt Klaas stur: „Ich gehe nicht raus.“ Selbst als Joko versucht, die bestmögliche Vorgehensweise mit ihm herauszuarbeiten, stellt der 39-Jährige auf Durchzug. „Joko, wir brauchen keine Taktik zu besprechen. Ich werde da nicht rauskommen“, entgegnet Klaas ihm eiskalt.

Ob sein Buddy die Aufgabe allein durchzieht oder sie die Herausforderung direkt boykottieren, scheint ihm egal zu sein. Für Klaas steht fest: „Ich mache das nicht!“ Als Joko ihn wenig später zu Beginn der Challenge sucht, versteckt sich der Moderator sogar unter einem Schreibtisch im Pförtnerhaus.

Den gesamten Verkehr lahmzulegen und über 1.000 Menschen an ihrem Weg zur Arbeit zu hindern, ist für den sonst so humorvollen Entertainer offenbar eine Spur zu übergriffig. Um sich herauszureden, bietet Klaas seinem Kollegen sogar Bestechungsgeld. Doch auch Joko muss zugeben: „Mir ist richtig übel.“

Wie und ob überhaupt Joko und Klaas ihre Aufgabe meistern, erfahren die Fans am Dienstagabend live bei ProSieben ab 20.15 Uhr.