„Joko & Klaas gegen Prosieben“ bricht alle Regeln – doch die Zuschauer haben nur Augen DAFÜR

Am Dienstag (14. November) ist es wieder so weit, bereits die ganze Woche fiebern Fans der neusten Folge der Primetime-Show „Joko & Klaas gegen Prosieben“ entgegen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zählen zu den erfolgreichsten Entertainern Deutschlands. In der Prosieben-Show treten sie gemeinsam in mehreren Spielen gegen den Sender an, um eine 15-minütige, frei gestaltbare Sendezeit zur Primetime zu gewinnen.

Moderator Steven Gätjen führt durch den unterhaltsamen Abend, der von der humorvollen Art der beiden Entertainer lebt. Doch der Beginn der aktuellen Ausgabe der Show wurde um rund zehn Minuten nach hinten verschoben, da die neuste Sendung der Fernsehstars namens „Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche“ um 20:15 Uhr gezeigt wurde. Doch genau diese Schatzsuche soll später noch für Verwirrung bei den Zuschauern sorgen.

„Joko & Klaas gegen Prosieben“: Alles ist anders

Bereits zu Beginn der Sendung macht Moderator Steven Gätjen eine Ankündigung, die Joko & Klaas in eine Art Schockzustand versetzt. Zum Staffelfinale der beliebten Prosieben-Show hat der Sender sich dazu entschieden, alle bisherigen Regeln zu brechen und den Ablauf der Sendung umzukehren. Die Show heißt für diesen Abend also „Prosieben gegen Klaas & Joko“. Auch die Reihenfolge der Spiele wird umgekehrt, die Entertainer beginnen die Sendung mit dem Spiel des Finales. Auch die beiden Fernsehstars staunen nicht schlecht über diese Sinneswandlung. So etwas hat es seit Beginn der Show im Jahr 2019 schließlich noch nie gegeben.

Überforderung bei den Zuschauern

Die Fernsehzuschauer scheint jedoch etwas ganz anderes zu irritieren. Die Schatzsuche von Joko & Klaas hält die Zuschauer in Atem, die Entertainer haben einen Geldkoffer mit einem Inhalt von 1 Million Euro irgendwo in Deutschland versteckt. Täglich geben sie Hinweise via Social Media und Prosieben, die Ergebnisse des Rätsels sollen schlussendlich die Koordination des Verstecks ergeben (mehr dazu hier). Auch während „Prosieben gegen Klaas & Joko“ ist in der unteren rechten Ecke eine Liveschaltung zu Joko, der mit dem Geldkoffer im Versteck hockt, eingeblendet. So soll der Moment, in dem der Koffer von einem der Zuschauer gefunden wird, dokumentiert werden. Die Prosieben-Zuschauer können sich dadurch jedoch nicht auf die Sendung konzentrieren und machen ihrem Ärger auf der App X (ehemals Twitter) Luft:

„Ich kann mich nicht richtig auf die Sendung konzentrieren, mit dem Kofferbild unten rechts.“

„Total stressig heute #JKvsP7 zu schauen, weil du ständig auf den Koffer im rechten Eck glotzt.“

„Also heute hab ich echt Probleme meine Aufmerksamkeit so zu verteilen, dass ich überhaupt noch irgendwas mitbekomme.“

„Ich kann einfach nur nach unten rechts schauen. Hab jetzt schon alles verpasst, was gerade passiert.“

„Die Einblendung mit dem Koffer macht mich fertig und jetzt ist bei #JKvsP7 auch noch alles rückwärts und die fangen mit dem Finale an.“

Ob der Geldkoffer während der heutigen Ausgabe von „Prosieben gegen Klaas & Joko“ tatsächlich gefunden wird, bleibt abzuwarten. Das Multitasking stellt die Zuschauer auf jeden Fall vor eine Herausforderung.