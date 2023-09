Johnny Depp: „Es wurde haufenweise Bullshit über mich erzählt“

Die Liste der Filme, in der er die Hauptrolle spielte, ist endlos. Die Anzahl der Awards, für die er nominiert wurde, nahezu unzählbar. Seine Fans sind ihm bis heute, fast 40 Jahre nach seinem ersten großen Film, treu. Johnny Depp ist eine wahre Größe Hollywoods. In der Rolle des Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“, als verrückter Hutmacher in „Alice im Wunderland“ oder als Willy Wonka in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ spielte er sich in die Herzen seiner Fans.

Zuletzt hielt der Zivilprozess um Depp und seine Ex-Frau Amber Heard die Welt in Atem. Die Schauspielerin warf dem Hollywood-Star häusliche Gewalt vor, Johnny Depp verklagte sie daraufhin wegen Verleumdung und gewann den in der Öffentlichkeit ausgetragenen Zivilprozess. Seitdem wurde es ruhig um den bekannten Schauspieler. Nun meldet er sich in einem Interview zu Wort.

Johnny Depp findet deutliche Worte

In einem aktuellen Interview des Hollywood-Stars mit der deutschen Ausgabe des PLAYBOY berichtet Depp über die Glasglocke, unter der er seit seinem 23. Lebensjahr zu leben scheint. Die ständige Beobachtung lässt Depp auch nach so vielen Jahren nicht kalt, ihm würde nur noch der Rückzug bleiben. Mittlerweile sehe er die Welt nur noch durch Fenster, hinter den er sich verstecke. Seine Wut über diese Tatsache wird in seiner Wortwahl deutlich, Depp sagt, er lebe durch „lauter abgefuckte Fenster“.

Depp berichtet der deutschen Ausgabe des PLAYBOY: „Es wurde haufenweise Bullshit über mich erzählt. Ich musste einiges über mich ergehen lassen. […] Alles in allem war es sehr lehrreich für mich. Und das alles hat keinen Einfluss auf das, was ich mit meinem Leben anstelle.“ Das Wichtigste ist für Depp, dass seine Kinder und er gesund sind.

Johnny Depp rechnet mit Hollywood ab

Trotz seines unvergleichbaren Erfolges ist sich Johnny Depp der Vergänglichkeit seines Berufes bewusst, der Prozess gegen Amber Heard hat ihn schmerzlich daran erinnert. Depp erzählt der deutschen Ausgabe des PLAYBOY: „Ich bin ersetzbar, das ist mir völlig klar. Und letztlich war auch das eine lehrreiche Erfahrung, als man mich aussortiert hat. […] Aber wenn du ganz unten landest, spürst du wieder den Boden unter den Füßen.“ Weiterhin seien die Geschichten in Hollywood formelhaft, die Manager der großen Filme ersetzbar und die Budgets lächerlich hoch.

Johnny Depp ist aber noch längst nicht bereit dazu in Rente zu gehen. Auf die Frage danach, ob der Schauspieler seinen Zuschauern noch etwas Neues zu bieten habe, entgegnet Depp der deutschen Ausgabe des PLAYBOY: „Noch denke ich, dass ich dazu imstande bin. Einfach, weil mich Menschen so interessieren. Ich liebe es, sie in ihren ganzen Eigenheiten zu studieren. Diese Faszination ist ungebrochen. Und ich mache damit weiter, bis man mich stoppt. Bis dahin ist meine Devise: immer vorwärtsbewegen.“ Der Schauspieler scheint einfach nicht müde zu werden.

Zum Schluss verrät der Hollywood-Star noch ein überraschendes Geheimnis. Depp dreht seine Filme stets mit Kopfhörern in den Ohren. So können während der Szene Musik oder Geräusche eingespielt werden, die unterbewusst auf Depp wirken und bestimmte Emotionen auslösen. Wenn dieser Trick zu vielen weiteren Depp-Filmen auf den Kinoleinwänden führt, haben seine Fans sicherlich nichts dagegen.