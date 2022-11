Johnny Depp: Sensations-Auftritt! DARAUF haben die Fans lange gewartet

Mega-Auftritt von Johnny Depp! Der Hollywood-Star geriet in den vergangenen Monaten vor allem wegen einer Sache in die Schlagzeilen: dem Verleumdungsprozess mit seiner Exfrau Amber Heard.

Ende August folgte plötzlich sein unerwarteter Aufritt bei den MTV Video Music Awards (VMAs). Jetzt gibt es den nächsten Mega-Auftritt des „Fluch der Karibik“-Stars. Und zwar bei Sängerin Rihanna.

Johnny Depp: Hammer Auftritt bei Rihannas Fashion-Show

Am 9. November findet bereits Rihannas viertes Modehighlight, die Savage X Fenty Show statt. Dort wird ihre neueste Kollektion vorgestellt, die „unterschiedliche Texturen, unerwartete Details und unkonventionelle Proportionen aufweist, die sich nahtlos zusammenfügen, um eine grenzüberschreitende Erfahrung für jeden zu schaffen“, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt. Und hier kommt Johnny Depp ins Spiel.

Der Hollywood-Schauspieler wird nicht etwa als Model über den Laufsteg flanieren, sondern laut „TMZ“ im Mittelpunkt der Star-Momente der Show stehen. Das tat vor ihm schon Topmodel Cindy Crawford sowie US-Soulsängerin Erykah Badu. Johnny Depp ist damit der erste männliche Star, dem diese Ehre bei Rihannas Savage X Fenty Fashion-Event zuteil wird.

Wie „TMZ“ über diverse Quellen herausgefunden haben will, seien es Rihanna und ihr Team persönlich gewesen, die den Schauspieler dabei haben wollten. Depp sei sofort begeistert gewesen. Der Part, in dem er als Gaststar fungiert, soll bereits abgedreht sein und bei der Show-Premiere auf Amazon Prime am 9. November ausgestrahlt werden.

Savage X Fenty ist ein von Rihanna im Jahr 2018 ins Leben gerufenes Unterwäschelabel, das im September des gleichen Jahres auf der New York Fashion Week zum ersten Mal präsentiert wurde. Ein Jahr später folgte die zweite Modenschau in New York, im Oktober 2020 wurde die dritte Show im Stream auf Amazon Prime ausgestrahlt. Zu dem Modespektakel werden jährlich zig hochkarätige Stars eingeladen. Zuletzt unter anderem Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Nas und Sabrina Carpenter. Und jetzt eben auch ganz offiziell Johnny Depp.