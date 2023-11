Dieter Bohlen meldet sich bei seinen Fans – doch die haben nur einen Wunsch

Er ist für seine provokante Art und frechen Sprüche bekannt: Dieter Bohlen scheint sich keine Gedanken um die Meinung andere Menschen zu machen. Als Chef-Juror der beliebten RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ verhilft der 69-Jährige jungen Gesangstalenten bereits seit dem Jahr 2002 zum Erfolg.

Auch privat hat der Komponist sein ganz großes Glück bereits gefunden. Seit sieben Jahren ist der Musiker mit Carina Walz liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Auch als Influencer macht Bohlen trotz seines stolzen Alters eine gute Figur. Aktuell teilt der RTL-Star ein winterliches Grußvideo mit seinen Fans, die jedoch nur einen sehnlichsten Wunsch haben.

Dieter Bohlen im Winterwunderland

Das neuste Video, das Dieter Bohlen nun mit seinen 1.5 Millionen Instagram-Followern teilte, versetzt seine Fans sicherlich in eine gute Stimmung. Der Pop-Titan trägt eine rote Jacke seiner Lieblingsmarke Camp David und passend dazu eine rote Weihnachtsmütze. Der Musiker scheint sich im Garten seines Hauses zu befinden, der an ein Waldstück angrenzt. Im Hintergrund ist ein kleiner Teich zu sehen, das gesamte Grundstück ist zugeschneit.

Bohlen kann seine Freude über die weiße Pracht kaum zurückhalten und berichtet strahlend: „Was so ein bisschen Schnee ausmacht. Gleich sieht alles weihnachtlich und toll aus. Ich krieg mich gar nicht mehr ein heute Morgen. Ich komme langsam in Weihnachtsstimmung, let it snow!“ Von seinem Fitnessplan lässt sich der Musiker jedoch trotz des starken Schneefalls nicht abbringen, wenig später möchte er sich noch ins Fitnessstudio begeben.

Fans haben nur eine Bitte

Doch die Fans des Pop-Titan kommen bei dem weihnachtlichen Video ihres Idols direkt auf eine Idee. Bohlen scheint das winterliche Ambiente außerordentlich gut zu stehen. Unter dem Instagram-Video des Musikers häufen sich Kommentare von Fans, die nur eine einzige Bitte an den „DSDS“-Star haben:

„Wie wäre es den mit einem Weihnachtssong? Das wäre großartig! Auch wenn es erst nächstes Jahr passt!“

„Oh ich schließe mich an. Ich wünsche mir auch einen richtig coolen Weihnachtssong!“

„Ich stimme voll zu: so ein richtig tolles poppiges Weihnachtslied, was jedes Jahr gespielt wird und den Leuten fast auf die Nerven geht, aber einfach geil ist. VON DIR! Boah das wär geil!“

„Mach mal bitte ein Weihnachlied!“

Die Fans von Dieter Bohlen scheinen sich einig zu sein, ein vom Pop-Titan komponiertes Weihnachtslied muss her.

Ob sich Bohlen die Kommentare seiner treuen Follower zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten. Bis zum Weihnachtsfest wäre schließlich noch genug Zeit, um die Fans mit einem Weihnachtshit zu überraschen.