Dieter Bohlen teilt merkwürdiges Foto – Fans trauen ihren Augen kaum

Dieter Bohlen ist ein Popstar wie er leibt und lebt. Einst bekannt geworden durch das Erfolgsduo „Modern Talking“, landet der Musiker heute als Solo-Künstler noch immer Hits. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, mit 70 weiterhin auf der Bühne zu stehen und seinen Fans eine Live-Show nach der anderen zu liefern. Auch vor internationalen Auftritten macht der Popstar keinen Halt und flog eigens dafür in die Türkei ein.

Dort trat er im Rahmen des „Big Art Festival“ auf und zauberte den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Die Performance am Sandstrand hielt er jetzt mit einem Schnappschuss auf Instagram fest. Doch ein Detail sticht sofort ins Auge.

Dieter Bohlen steht erneut auf der Bühne

Dieter Bohlen ist nicht nur vor der Kamera und auf den Bühnen der Welt zu Hause. Auch auf Social Media bekommen seine Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben. Sei es aus dem Familienalltag oder eben seiner musikalischen Karriere. Dass der Popstar dabei auch mal für den ein oder anderen Spaß zu haben ist, wird schnell deutlich. Denn obwohl er in der Jury bei „DSDS“ als einer der gefürchtetsten Juroren gilt, nimmt er sein Privatleben nicht ganz so ernst. Seine Follower versorgt er daher des Öfteren mit witzigen Videos.

+++Dieter Bohlen: Zum ersten Mal seit Jahren war es so weit+++

Seinen Humor stellte Bohlen nun in seinem jüngsten Post erneut unter Beweis. Dort zu sehen ist der Poptitan auf der Bühne des „Big Art Festivals“. Während zunächst seine strahlend weiße Kleidung ins Auge sticht, richtet sich der zweite Blick sofort auf ein anderes Detail im Bild.

Dieter Bohlen: Fans trauen ihren Augen kaum

Denn bei dem Foto traut so manch einer seinen Augen nicht. Hat der „DSDS“-Juror plötzlich ein drittes Bein bekommen? Natürlich nicht. Dennoch sieht es auf dem Foto so aus, als hätte Dieter Bohlen eine zusätzliche Gliedmaße. Grund dafür ist eine Person, die wie Bohlen selbst in weiß gekleidet ist und direkt hinter dem Weltstar abgelichtet wurde. Dabei überschneidet sich das Bein mit dem des Musikers.

Einem Fan antwortet der Sänger auf das Kommentar „Dieter du machst immer wieder ne geile Figur, Respekt“ gleich mal: „Besonders mit drei Beinen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schön zu lesen, dass Dieter Bohlen auch nach all den Jahren seinen Sinn für Humor nicht verloren hat. Das Foto des Poptitans wird sicherlich noch ein wenig länger in Erinnerung bleiben.