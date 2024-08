Dieter Bohlen: Zum ersten Mal seit Jahren war es so weit

Dieter Bohlen gilt seit Jahren als der unangefochtene Pop-Titan und prägt mit seinen Liedern bis heute ganze Generationen. Was einst mit seiner Erfolgsband „Modern Talking“ begann, entwickelte sich schnell zu einer beeindruckenden Solokarriere.

Auch mit 70 Jahren begeistert die Musiklegende noch immer mit großen Bühnenshows. Bei einem seiner jüngsten Auftritte geschah nun etwas, das er seit Jahren nicht mehr getan hat.

Dieter Bohlen: Jetzt tut er es wieder

Hits wie „Cheri Cheri Lady“ oder „You’re My Heart, You’re My Soul“ machten Dieter Bohlen zum strahlenden Stern am Musikhimmel. Seine Karriere hat der „DSDS“-Juror allerdings noch lange nicht satt – und deshalb stand er vor kurzem erneut auf der Bühne. Jetzt teilt Bohlen mit seinen Fans einen Moment, den es schon seit einigen Jahren nicht mehr gab. Auf Instagram postete er dafür ein Foto – zu sehen ist der Musiker dort auf der Bühne, sichtlich in seinem Element.

Doch noch ein Detail sticht ins Auge – denn der Pop-Titan hält eine Gitarre in den Händen. „Gestern das erste Mal seit Jahren wieder Gitarre auf der Bühne gespielt…soll ich das öfters machen? Welche Titel soll ich alleine auf der Gitarre für euch spielen?“, titelt er zu dem Instagram-Post. Fans haben auf seine Frage eine klare Antwort!

Dieter Bohlen: Fans werden deutlich

Die sind nämlich von der instrumentalen Einlage vom Hocker gerissen. „Die Gitarre ist ein Teil von dir und die Seele deines musikalischen Bildes. Respekt und danke, dass du uns weiterhin mit immer neuen Konzerten erfreust“, schreibt ein Follower zu dem Instagram-Beitrag.

Andere stimmen ihm zu. „Aber immer, egal welcher Song“ oder „Auf jeden Fall solltest du die Gitarre nehmen“, bekräftigen weitere User den Pop-Titan in seiner Frage.

Mit dieser Zustimmung dürfen sich Konzertbesucher demnächst sicherlich auf reichlich Gitarren-Solos von Dieter Bohlen freuen! Und das Beste daran: Seine nächsten Auftritte stehen bereits vor der Tür.