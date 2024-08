Dieter Bohlen reist mit Privathubschrauber nach Hause – „Wer kann, der kann“

Dieter Bohlen ist seit Jahren international bekannt und hat sich zum Kult-Musiker einer ganzen Nation entwickelt. Als Mitglied beim Duo „Modern Talking“ hat er sich schnell mit Hits wie „Cheri Cheri Lady“ oder „Brother Louie“ in die Herzen vieler Fans gespielt. Inzwischen ist er als Solo-Künstler genauso erfolgreich unterwegs und steht mit 70 Jahren noch immer auf der Bühne.

Doch statt musikalische Erfolge feierte der Poptitan erst kürzlich ein ganz besonderes Ereignis: Den Geburtstag seiner Partnerin Carina Walz. Das allerdings nicht in Deutschland, sondern am sonnigen Mittelmeer. Nun reist der „DSDS“-Juror mit seiner Liebsten zurück in seine Heimat – und das natürlich mit luxuriösem Gefährt!

Dieter Bohlen on tour

Poptitan Dieter Bohlen macht mittlerweile nicht nur die internationalen Bühnen unsicher, sondern hat sich auch auf Social Media eine große Reichweite aufgebaut. Stolze 1,5 Millionen Fans folgen ihm auf Instagram und nehmen an dem Leben des „Modern Talking“-Stars teil. Dort teilt der sonst so strenge „DSDS“-Juror neben seinen Auftritten ebenfalls witzige Einblicke aus seinem Alltag.

Dabei immer an seiner Seite: Lebensgefährtin Carina. Erst am 23. August feierte sie mit ihrem Schatzi Geburtstag. Doch das nicht etwa in der Heimat des Paares, sondern in der Türkei. Grund dafür war ein Auftritt Bohlens, den er dort auf einem Festival hatte. Nach Entspannung am Strand müssen die beiden Turteltauben allerdings wieder ihr Liebesnest verlassen. Und wie könnte das besser gehen, als mit einem Privathelikopter vor die Haustür gebracht zu werden. Auf Instagram lässt Dieter Bohlen seine Fans an seinem Luxus-Lifestyle teilhaben.

Dieter Bohlen lässt es sich gut gehen

Promis trifft man bekanntlich nicht in der Economy-Class im Flugzeug – dachte sich auch Dieter Bohlen, der mit Helikopter zurück in seine Heimat, die niedersächsische Provinz Tötensen, reiste. Seinen Fans wollte er den luxuriösen Flug nicht vorenthalten und teilte direkt ein Video auf Instagram.

Dort zu sehen ist neben seiner Partnerin Carina außerdem ein traumhafter Ausblick auf die Welt nach unten. Unterlegt ist das Video natürlich – wie könnte es anders sein – mit einem Remix vom „Modern Talking“-Hit „You’re My Heart, You’re My Soul.“

Bohlens Follower feiern die Aufnahmen aus der Luft. „Wer kann der kann, kommt gut an“, schwärmt ein Fan. Andere wünschen dem Poptitan einen guten Flug und sind bereits gespannt auf seine nächsten Auftritte.