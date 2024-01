Endlich! ZDF-Star kommt zurück – Fans haben lange auf SIE gewartet

Es ist einfach so: Bestimmte TV-Sendungen leben von ihren Moderatoren, und nicht immer sind die so einfach austauschbar, ohne dass die Quote in den Keller geht. Ein gutes Beispiel dafür liefert „Wetten dass..“. Als Anfang der 90er Thomas Gottschalk erstmals seinen Ausstieg beim ZDF verkündete und von Wolfgang Lippert abgelöst wurde, war die Show einfach nicht mehr dieselbe.

Das gleiche Problem haben Sendungen heutzutage immer noch, auch wenn es um kleinere Reichweiten geht. Ganz besonders viele Fans hat eine junge ZDF-Moderatorin, die einem trockenen Thema mit ihrer lockeren Art ein komplettes Makeover verpasst hat. TV-Fans und TV-Kritiker sind gleichermaßen von ihr begeistert, doch fast ein Jahr war sie von der Bildfläche verschwunden.

ZDF: Mai Thi zurück aus der Elternzeit

Am 18. Februar 2024 kehrt „MAITHINK X – Die Show“ zurück auf den Bildschirm. Sechs neue Folgen der Wissenschaftsshow wird ZDFneo ab Februar zeigen. Endlich wieder mit am Start ist die Frau, die der Sendung ihren Stempel aufdrückt und beweist, wie spannend Wissenschaft und Forschung sein kann.

++ Amerikaner schaut „heute show“ im ZDF – mit seiner Reaktion rechnet niemand ++

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, oft einfach nur „Mai Thi“ genannt“, steht endlich wieder auf der Bühne. Die Moderatorin, Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin hatte im vergangenen Jahr ihr zweites Kind bekommen und sich in die Elternzeit verabschiedet, nun kehrt sie zurück ins ZDF. In der ersten neuen Folge geht es um Populistinnen und Populisten aus allen Parteien. Die Moderatorin will erklären, „wie leicht wir uns hinters Licht führen lassen.“

„MAITHINK X“ auf ZDFneo: Gute Themen – schlechte Quoten

In der Abwesenheit von Mai Thi Nguyen-Kim wagte ZDFneo ein Experiment. Die fünfte Staffel, die im Herbst 2023 ausgestrahlt wurde, hatte wechselnde Moderatoren. Darunter zum Beispiel Publikumslieblinge wie Hazel Brugger, Leon Windscheid oder „heute show“-Anchorman Oliver Welke.

Doch trotz prominenter Besetzung gingen die Einschaltquoten von auf rund 0,15 Mio. Zuschauer zurück. Ein Minusrekord. Mai Thi hat den Fans scheinbar sehr gefehlt.

Mama, Doktorin, Journalistin: Mai Thi Nguyen-Kim präsentiert endlich wieder „MAITHINK X – Die Show“. Foto: ZDF und © Ben Knabe

Die neuen Folgen werden in Köln aufgezeichnet. Sie feiern in der ZDF Mediathek ab dem 18. Februar ihre Premiere und sind sonntags ab 18 Uhr aufrufbar. Im linearen Programm von ZDFneo läuft die Show ein wenig später, ab 22:15 Uhr.