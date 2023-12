Weltpremiere bei „Wer stiehlt mir die Show?“ – DARAUF haben die Fans gewartet

Er hat es tatsächlich geschafft: Schauspieler Matthias Schweighöfer stibitzt Joko Winterscheidt die Moderatorin von „Wer stiehlt mir die Show?“. Am Sonntag (3. Dezember) entscheidet er also, wie das Programm der ProSieben-Sendung gestaltet wird. Dabei hat er etwas geplant, was es noch nie in der Show gab. Die Zuschauer im Studio hält es nicht mehr auf den Stühlen. Darauf haben zahlreiche Fans wohl schon lange gewartet.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Schweighöfer sorgt für Begeisterung

Auf Instagram gibt es eine exklusive Vorschau der kommenden Sendung mit Matthias Schweighöfer als Moderator. Für seinen großen Abend hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er bringt die Rubrik „Aushalten nicht lachen“ in die Sendung. Diese dürfte einigen Fans von Joko und Klaas mehr als bekannt sein. Das Prinzip ist so simpel wie genial: Eine Person versucht den Rest zum Lachen zu bringen, diese dürfen jedoch nicht mal mit der Wimper zucken.

In diesem Fall ist es Matthias Schweighöfer, der versucht, den Rest aus dem Konzept zu bringen. Und dafür hat er sich einen wahren Profi an die Seite geholt: Klaas Heufer-Umlauf. Mit einstudierten Gags geben die beiden also ihr bestes, damit die anderen lachen. Für die Fans ein wahres Highlight. Das Besondere: Zum ersten Mal ist „Aushalten nicht lachen“ live. Das gab es auch noch nie.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Fans feiern Studioaktion

In den Kommentaren auf Instagram wird schnell deutlich, dass Matthias Schweighöfer ein kleiner Geniestreich gelungen ist. Die Fans sind begeistert von der Idee „Aushalten nicht lachen“ ins Programm zu nehmen:

„Das war mit Abstand das lustigste, was ich seit langem gesehen habe.“

„Es war so unfassbar gut! Ich liebe Aushalten nicht lachen und dass es ein kleines Comeback bei WSMDS bekommen hat, war grandios!“

„Diese Show ist einfach genial. Jedes Mal heule ich vor Lachen und das Matthias

„Aushalten nicht lachen“ mit reingenommen hat, war das beste, was passieren konnte.“

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ (WSMDS) auch 2023 immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek.