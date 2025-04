„John Wick“-Hammer um Keanu Reeves – es kommt, wie es kommen musste

Kaum ein Kino-Franchise verkörpert den Begriff „Überraschungshit“ in den letzten Jahren so sehr wie die „John Wick“-Reihe. Der erste Teil – im Kern ein simpler, knallharter Rache-Thriller – spielte 2014 mehr als das Vierfache seines Budgets ein und entwickelte sich zu einem Kultfilm für Action-Fans. Und Hauptdarsteller Keanu Reeves bescherte er quasi einen zweiten Karriere-Frühling.

Es folgten drei äußerst lukrative Fortsetzungen (2017, 2019 und 2023), insgesamt spielte die gesamte Reihe über eine Milliarde (!) US-Dollar weltweit ein. Doch trotz des Erfolges schien der vierte Film das Ende des Franchise zu markieren – schließlich endete der Film am Grab von John Wick, nachdem dieser im finalen Duell mit dem Bösewicht schwer verletzt worden war. Doch offenbar ist der Auftragskiller einfach nicht totzukriegen.

„John Wick“-Hammer offiziell

Gut, dass schon im diesjährigen Kino-Sommer ein Wiedersehen mit Keanu Reeves als John Wick ansteht, wussten die Fans natürlich schon. Im Spin-Off „Ballerina“ (Kinostart: 4. Juni 2025) kämpft sich Ana de Armas als Killerin durchs Wick-Universum – und trifft dabei natürlich auch auf den „Baba Yaga“ (so wird Wick wegen seiner Arbeit für die russische Mafia genannt). Doch der Film spielt in der Vergangenheit und gibt keinen Aufschluss darüber, ob Wick den vierten Teil nun überlebt hat oder nicht.

Nun – die aktuellste Ankündigung von Filmstudio Lionsgate zeigt: Keanu Reeves denkt auch mit 60 Jahren noch nicht ans Aufhören. Und John Wick ist definitiv nicht tot.

Mit Blick auf das Geld, dass die Reihe zuverlässig eingefahren hat – jeder Film war profitabler als der vorangegangene – musste es eigentlich so kommen, wie es nun kommt: „John Wick 5“ ist offiziell in der Mache!

Fünfter „John Wick“-Film in Arbeit

Auf der CinemaCon in Las Vegas verkündete Lionsgate-Vorstand Adam Fogelson offiziell, dass man an einem fünften Teil der Action-Reihe arbeite. Keanu Reeves kehrt dafür genauso zurück wie Regisseur Chad Stahelski, der seit dem ersten Film mit an Bord ist.

Die verantwortlichen Produzenten Basil Iwanyk und Erica Lee haben laut „The Hollywood Reporter“ mächtig Bock auf das Projekt: „Es ist so wichtig, diese Geschichte richtigzumachen und Johns Geschichte den richtigen nächsten Schritt zu geben. Es ist aufregend, den ersten Schritt auf diesem Weg zu machen.“

Und Studiochef Fogelson bekräftigt: „Keanu, Chad, Basil und Erica würden nicht zurückkehren, wenn sie nicht etwas wirklich Phänomenales und Neues mit diesen Charakteren und dieser Welt zu sagen hätten. […] Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, wohin die Reise als Nächstes geht.“

Ein offizieller Kinostart für „John Wick 5“ wurde noch nicht angekündigt.