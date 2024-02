Joey Kelly fast pleite in der Wüste: „Ich vermisse nichts“

Bei ihrem großen Abenteuer sind Joey Kelly und seine Familie mittlerweile in Chile angekommen. Der „Roadtrip Panamericana“ war schon immer ein großer Traum.

+++ Joey Kelly tauscht Tequila gegen Sprit: „Leck mich am Arsch, ist das viel!“ +++

Auch Joeys Frau Tanja sieht die Reise im Camper durch Nord- und Südamerika als großes Privileg an, auch für die Charakterbildung ihrer Kinder. „Unser Leben in Deutschland ist halt nicht alltäglich.“ In der achten Folge vom Mittwoch (21. Februar 2024) erreichen die sechs Kellys mit ihrem Wohnmobil Chile.

Sprit in Chile fast so teuer wie zu Hause

Zwei Drittel der Route sind geschafft, die Familie Kelly hat Kolumbien, Ecuador und Peru hinter sich gelassen. In der Reisekasse sind allerdings nur noch 1.280 Euro, als sie die Grenze überqueren. Das wird zum Problem, weil die Spritpreise in Chile drei mal so teuer sind wie in Kolumbien. 1,55 Euro pro Liter – fast so viel wie in Deutschland.

+++ Joey Kelly auf der Flucht in Peru: „Dieser Ort wird die Hölle sein“ +++

Nach so vielen Tagen weit weg von Zuhause ist Vermissen ein großes Thema. Heimweh hat niemand, aber es gibt doch Dinge, die fehlen: Luke vermisst seine Freundin. Sein Bruder Leon sehnt sich nach deutschem Brot, ansonsten ist er happy. Die jüngste im Bunde ist Lisann. Sie würde gerne mal wieder in die Schule gehen, außerdem vermisst sie den Hund „Bella“ und ihre Oma. Aber sie ist froh, dass sie ihre Geschwister hat und gibt denen eine dicke Umarmung. Jetzt ist der Papa dran. „Und was vermisst du?“, will Tanja vom Familienoberhaupt wissen. Gerade sind sie in einer kargen Steinwüste unterwegs.

Joey Kelly hat alles, was er braucht

„Ich? Ich vermisse nix. Wir sind doch zusammen.“, sagt er sichtlich zufrieden. Anscheinend gibt es nichts, wann den Mann aus der Bahn wirft. Dazu gehören auch die verstreuten hübsch dekorierten Hütten am Rand des tristen Highways.

Wie sich herausstellt, sind das Denkmäler, an denen Angehörige um Toten trauern, die sie durch Verkehrsunfälle verloren haben. Auch einen Tierfriedhof entdecken die Kellys mitten in der steinigen Wüste. Die Kellys sind tief beeindruckt. Was für eine respektvolle Art, sich zu erinnern.