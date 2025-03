„Das 1% Quiz“: Jörg Pilawa stellt Kandidaten bloß – er reagiert sofort

Im Sat.1-Quiz „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ geht es um mehr als nur Wissen – hier werden auch die Nerven der Kandidaten auf die Probe gestellt. In der Folge vom 20. März (Wiederholungsfolge) brachte Moderator Jörg Pilawa die Beziehung eines Paares gehörig durcheinander.

Da kamen die beiden Kandidaten schonmal ins Schwitzen!

Während beim „1% Quiz“ viele ihr Glück als Einzelkämpfer versuchen, treten auch immer wieder Geschwister oder Paare gemeinsam an. So auch Madita und ihr Freund Henning, die im besten Fall die 100.000 Euro gewinnen wollen. Doch während die Sat.1-Sendung an sich schon voller Spannung ist, boten sich noch viel mehr interessante Einblicke. Vor allem, als Pilawa Henning immer wieder mit scharfsinnigen Fragen aus dem Beziehungsalltag konfrontierte.

Das erste Highlight: Eine Frage, bei der ein Anagramm aufgelöst werden musste. Madita war blitzschnell und hatte die Lösung nach nur drei Sekunden im Kopf, während Henning etwas länger brauchte. Pilawa merkte an: „Oh, der hat aber ganz schön lange gebraucht.“ Doch das war erst der Anfang.

Jörg Pilawa lässt nicht locker

Madita schoss als Erste gegen ihren Freund: „Ja, dachte ich mir, der hat es nicht so mit Buchstaben.“ Damit stand ihr Freund schon mal in einem unangenehmen Rampenlicht und Pilawa ließ nicht locker. Der Moderator sah seine Chance gekommen und fragte Henning direkt: „Wann hast du den letzten Liebesbrief geschrieben?“ Henning reagierte mit einem trockenen „Schlechte Frage.“

Der Kandidat war ein gefundenes Fressen für Pilawa: „Wann hast du das letzte Mal Blumen mitgebracht?“ Henning, der nun sichtlich überfordert wirkte, versuchte, sich zu erklären: „Das sind nicht so meine Wege, meine Zuneigung zu zeigen.“ Aber Pilawa wollte mehr wissen: „Wie zeigst du denn deine Zuneigung?“ Henning antwortete prompt: „Gemeinsame Unternehmungen, Zeit miteinander verbringen, so was.“ Ein Gespräch, das das Publikum wohl genauso unterhielt wie die Quizfrage selbst.

Nach dieser amüsanten Beziehungsbefragung war Maditas Freund endlich aus dem Kreuzverhör entlassen und Pilawa konnte sich wieder den wirklich wichtigen Dingen des Abends widmen: Den kniffligen Quizfragen!