Sat.1-Star Jörg Pilawa gesteht: SO tickte er in seiner Jugend

Der Sat.1-Moderator Jörg Pilawa (59) zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Moderatoren in Deutschland und ist den treuen TV-Zuschauern von vielen unterschiedlichen Sendern und Showformaten bekannt. Ob Musikshow oder Quizshow, Pilawa zeigt sich immer wieder von einer vielseitigen Seite.

Doch aktuell ging es nicht um die neuesten Shows oder die coolen Acts, sondern viel mehr um ihn selbst. Im „BILD“-Podcast „May Way“ gab er nun private Einblicke in seine Vergangenheit, das Innenleben seines jüngeres Ichs sowie in seine Schul- und Studienzeit.

Sat.1-Star Jörg Pilawa: „War SO träge in der Pubertät“

Als der unterhaltsame Norddeutsche Moderator auf seine Schulzeit zu sprechen kam, konnte er sich nicht verkneifen zu lachen. „Ich war in der Schule mittelmäßig, im Sport mittelmäßig, mittelmäßig bei allem. Und damit bin ich ganz gut durchgerutscht. Ganz schlecht war ich aber in Englisch, also in Fremdsprachen generell. Ich finde es bis heute schade, dass ich überhaupt kein Sprachentalent habe“, gestand er.

Starke Leistungen zeigte Pilawa in Geschichte, Sport und Physik. Auch privat schaltete der Moderator des „1%-Quiz“ einen Gang zurück. So habe er sich in seiner Pubertät häufig lethargisch gefühlt und den Rückzug präferiert. Damals habe er sich nicht wohlgefühlt und verbrachte häufig Zeit für sich.

Ganz offen gestand Pilawa: „Ich war SO träge in der Pubertät. Hätte ich damals schon eine Playstation gehabt, wäre ich wahrscheinlich nie rausgekommen und hätte auch die Vorhänge nicht aufgemacht. Stattdessen saß ich in meinem Zimmer und hab’ vor mich hin gemüffelt.“

Sat.1-Star Jörg Pilawa hätte fast den Arztkittel übergestreift

Und noch ein weiteres Detail wollte der 59-Jährige nicht vorenthalten: Nach seinem Abitur entschloss er sich, Medizin zu studieren. Diesen Entschluss fasste er nicht aus seinem Herzen heraus, sondern seiner Mutter zur Liebe. Dies ging aber schnell nach hinten los. So fühlte er sich nach seinem absolvierten Grundstudium sehr fehl am Platz und hatte ein gravierendes Problem: „Als ich im OP das erste Mal Blut gesehen habe, war Schluss“, offenbarte er sich.

Schlussendlich werden viele Zuschauer sicherlich von den Aussagen des Showmasters überrascht sein. Am Donnerstagabend können sie ihn wieder bei seiner Moderation des „1-%-Quiz“ bei Sat.1 um 20.15 Uhr verfolgen.