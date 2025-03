Jörg Pilawa: „Mir tut es in der Seele weh“

Stethoskop, Skalpell und Nitrilhandschuhe – fast hätte TV-Star Jörg Pilawa (59) den weißen Kittel übergestreift. Seine Mutter, fest entschlossen, wollte ihn als Arzt sehen. Doch Pilawa lacht heute darüber. Im „Bild“-Podcast spricht der erfahrene Moderator über seinen Werdegang. Dabei gibt sich Pilawa gewohnt bodenständig.

Nach dem Abi zog es ihn in die Hörsäle der Mediziner. „Ich fand das super – bis ich im OP zum ersten Mal Blut gesehen habe“, gesteht der Entertainer. Zwei Jahre hielt er durch, dann kam der Cut. Kibbuz statt Krankenhaus! In Israel fand er die Liebe zum Leben und bedauert den verlorenen Frieden. „Vor vierzig Jahren waren wir dem Frieden im Nahen Osten näher als heute. Mir tut es in der Seele weh, dass es nicht hinbekommen wurde“, so Pilawa.

Ein Zufall lenkte ihn in die Medienwelt. Rosenthals „Dalli Dalli“ war als Kind schon ein Highlight für den Moderator. Ein Treffen auf einer Fähre blieb ihm in Erinnerung. „Als Kind traf ich ihn auf einer Fähre, ohne zu wissen, dass es Hans Rosenthal war. Er hatte ein Haus auf Föhr, wir auf Amrum. Auf der Fähre stand ein Mann neben mir und erklärte mir das Wattenmeer. Meine Mutter war ganz aufgeregt, sie hatte ihn erkannt. Schade, dass es damals keine Handys gab. Sonst gäbe es heute ein Foto von mir mit Hans Rosenthal“, so Pilawa.

1987 startete er bei Radio Schleswig-Holstein, dann ging’s rasant weiter zu ProSieben. Sein Weg im TV war geebnet. Der Rest ist Geschichte. Heute ist er bei ARD, ZDF und Co. zuhause. Mama Ingrid schaut immer zu, die Kritik bleibt liebevoll. „Inhaltlich empfindet sie alles gut, seitdem ich 2001 anfing, ihre absolute Lieblingssendung ‚NDR Talkshow‘ zu moderieren“, betont er gegenüber „Bild“, „Es gibt nur ein kritisches Thema bei ihr: ‚Junge, warum trägst du keine Krawatte?‘“

Pilawa trägt nämlich gerne Jeans statt Schlips, das ist sein Stil. „Wenn ich ein Hemd anziehe, dann nur meiner Mutter zuliebe“, lacht er.