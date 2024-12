Jörg Pilawa fällt beim „1% Quiz“ vom Glauben ab: Kandidatin sorgt für Zuschauer-Schock

Wie clever ist Deutschland? So lautet das Motto der Sat.1-Quizshow „Das 1% Quiz“. Am Donnerstagabend (5. Dezember) begrüßt Moderator Jörg Pilawa zwei seltene Quizshow-Gäste: Annemarie und Wayne Carpendale geben in der Sendung zu, noch nicht oft an Quizshows teilgenommen zu haben. Eine Ehre also für den Sat.1-Moderator.

Und im Publikum sitzt außerdem noch ein weiterer Gast, dem der TV-Star seine volle Aufmerksamkeit schenkt: Kandidatin Gertrud. Was die Münchnerin im TV zu sagen hat, macht nicht nur Jörg Pilawa, sondern auch sicher die Zuschauer baff.

Jörg Pilawa: „1% Quiz“-Kandidatin knackt Rekord

Gleich zu Beginn des „1% Quiz“ verrät Pilawa über seine prominenten Gäste Annemarie und Wayne Carpendale, dass sie tatsächlich schon seit 17 Jahren liiert sind. Jetzt will das Power-Paar beweisen, dass es nicht umsonst jeweils einen Einser-Abischnitt hat.

Und noch jemand will von seinem Wissen überzeugen: Gertrud im Publikum. Zur Info: Bei „Das 1% Quiz“ sitzen 100 Teilnehmer im Publikum, die ihre Intelligenz im Vergleich zum Durchschnitt der Deutschen messen. Getrud ist eine davon. Und sie knackt einen Show-Rekord!

Jörg Pilawa verrät nämlich in der Sendung: „Sie ist die älteste Kandidatin, die wir jemals hatten!“

Jetzt wollen es das restliche Publikum und natürlich auch die Zuschauer wissen: Wie alt ist die Münchnerin denn nun? „86 Jahre“, so Getrud, die damit verblüffte Blicke sicher hat. Auch vom Moderator selbst: „Wow! Respekt!“

Jörg Pilawa verrät privates Geheimnis

Pilawa ist auch deshalb so fasziniert, weil Getrud ihn an seine eigene Mutter erinnert. „Damit sind Sie genauso alt wie meine Mutter. Die sagt, das ist alles viel zu klein geschrieben hier.“ Für Gertrud ist die Schrift kein Problem, sie hat einfach Spaß daran, zusammen mit ihrer Enkeltochter Christina dabei sein zu dürfen. Die 37-Jährige hat sich und ihre Oma nämlich für die Show angemeldet.

Eine Entscheidung, die sie sicher nicht bereuen wird. Immerhin hat die 86-jährige Gertrud mit ihrem Alters-Rekord für ordentlich Schlagzeilen gesorgt!

Dier ganze Sendung von „Das 1% Quiz“ kannst du noch mal in der Mediathek bei Joyn sehen.