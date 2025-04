Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ gibt es für ihn die Nachricht

Der „Let’s Dance“-Abend am Freitag (04.04.) hatte es in sich. Gleich zu Beginn überraschten Moderatorin Victoria Swarovski und Jurorin Motsi Mabuse mit einer heißen Tanzeinlage, die wahrlich in die Geschichte der Show eingehen könnte. Denn das, was die Zuschauer zu sehen bekamen, konnte es mit den Kandidaten und Profitänzern durchaus aufnehmen (hier mehr dazu >>>).

Und der Opener-Tanz war es vielleicht auch sogar, der dem Sender RTL einen konstant guten Quotenabend bescherte. Für Joachim Llambi und dem Rest der „Let’s Dance“-Familie gab es kurz nach der sechsten Show nämlich eine Nachricht, die nicht besser hätte sein können.

Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ herrscht Gewissheit

Wie „Quotenmeter.de“ berichtet, kann sich das Team von „Let’s Dance“ über erfolgreiche Quoten freuen und schafft es damit sogar an die Spitze unter den Privatsendern.

Insgesamt wollten 3,12 Millionen Zuschauer das Tanzspektakel sehen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 0,70 Millionen, was einen starken Marktanteil von 17,8 Prozent ausmachte. Wie „Quotenmeter“ schreibt, ist „Let’s Dance“ einer der wenigen Formate, die in der jüngeren Zielgruppe über die 15-Prozent-Marke kam.

Das Sat.1 Musikformat „The Voice Kids“ zog 1,08 Millionen junge Zuschauer an und brachte einen Marktanteil von 5,1 Prozent. ProSieben holte mit dem Marvel-Film “Guardians of the Galaxy Vol. 2” immerhin noch einen Marktanteil von 9,2 Prozent in der jungen Zielgruppe.

Doch gegen Joachim Llambi und Co. kamen diese Primetime-Formate nicht an. In der sechsten „Let’s Dance“-Show der 18. Staffel mussten sich übrigens Influencer Mark Eggers und seine Tanzpartnerin Renata Lusin aus der Sendung verabschieden und wurden von den Zuschauern rausgewählt.

Die nächste Show läuft am kommenden Freitag um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen kann man auch in der Mediathek bei RTL+ sehen.