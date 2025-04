„Let’s Dance“-Kracher in Liveshow! Zuschauer fassungslos – „Ich heule“

Damit hatten die Zuschauer nicht gerechnet, doch es gehört schon jetzt zu einer der Highlights dieser Staffel von „Let’s Dance“!

Als die RTL-Zuschauer am Freitagabend (04.04.) in der vierten Liveshow den Opener sahen – das sogenannte Eröffnungstanzstück -, staunten sie nicht schlecht: Denn keine Geringere als Moderatorin Victoria Swarovski fegte voller Elan tanzend über das Parkett!

„Let’s Dance“-Kracher in Liveshow!

Für Marc Eggers und Renata Lusin endete der „Let’s Dance“-Abend alles andere als gut. Das Paar wurde rausgewählt und belegte in der 18. Staffel damit den neunten Platz. Doch so traurig die letzten Szenen in der Sendung auch waren, so Hammer-mäßig waren sie zu Beginn:

Victoria Swarovski tanzte einen Mix aus verschiedenen Stilrichtungen – zusammen mit Jurorin und Profitänzerin Motsi Mabuse! Zunächst standen die beiden Frauen in James-Bond-artigen Anzügen auf der Bühne und unterhielten sich, bis ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Kleider (in diesem fall Anzüge) vom Leib gerissen wurden und sie tatsächlich nur noch Kleider trugen – der Startschuss für die Opener-Tanzeinlage.

„Let’s Dance“-Zuschauer sprachlos – „Ich heule“

RTL selbst kommentierte den Auftritt mit den Worten: „Kurzer Outfitwechsel und dann hieß es Girlpower vom Allerfeinsten! Motsi und Vici haben das Opening in Show 6 gerockt und wir haben es geliebt.“ Und auch die Zuschauer waren geradezu fassungslos vor Freude. Bei Instagram schrieben einige Fans danach:

„Wie geil war bitte dieses Opening… !?“

„Victoria hat so schön getanzt“

„Ich fand’s heute wirklich Hammer. Frauenpower“

„Ich war echt geflasht! So ein mega Opening mit einer fabelhaften Motsi und unglaublichen Vicky! Die Überraschung ist echt gelungen!“

„Ich heule, was war das für ein tolles Opening?! Good Job, Victoria.“

„Das war der absolute Wahnsinn also ich glaube, es ist jetzt fast 10 Jahre her, dass Victoria bei Let’s Dance mitgemacht hat und sie hat das so toll gemacht, Wahnsinn.“

Tatsächlich nahm Victoria Swarovski 2016 an der neunten Staffel als Kandidatin bei „Let’s Dance“ teil, schaffte es damals sogar mit Profitänzer Erich Klann auf den ersten Platz. Dass sie den Opener nun so gut getanzt hat, wundert bei dieser Tanz-Expertise nicht.

Jetzt haben die Fans der RTL-Show übrigens nur noch einen Wunsch. Sie wollen Victorias Moderatoren-Kollege Daniel Hartwich auch mal auf dem Tanzparket sehen! Kommentare wie „Wann tanzt Daniel das Opening?“, „Bitte noch Daniel aufs Tanzparkett überreden“ oder „Nächte Woche bitte mit Daniel“ sind nur einige im Netz.

Mal sehen, ob sich der Moderator das bei dieser Vorlage von Victoria beim nächsten Mal traut…