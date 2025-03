Jimi Blue Ochsenknecht offen und emotional – „Da wird mehr kommen“

Nach einem Rückzug im vergangenen Jahr ist Jimi Blue Ochsenknecht wieder zurück vor den Kameras. So ist der Mittlere der drei Ochsenknecht-Geschwister auch wieder in der neuen Staffel der Familien-Doku-Serie „Diese Ochsenknechts“ zu sehen. Hier gewähren Natascha, Wilson, Jimi, Cheyenne, Nino und Oma Bärbel Einblicke in ihr Leben als Familie. Doch es geht auch um die einzelnen Personen und Charaktere, die „Diese Ochsenknechts“ ausmachen. So zum Beispiel Jimi.

DER WESTEN hat ihn auf der Premiere der vierten Staffel von „Diese Ochsenknechts“ gesprochen und dabei von spannenden Projekten erfahren, die der Schauspieler und Musiker in Zukunft umsetzen will.

Jimi Blue Ochsenknecht – auch wieder mehr Musiker

Dass Jimi Blue Ochsenknecht wieder bereit für die Kameras ist, zeigt sich an diesem Tag Mitte März in Berlin auch abseits von seiner Teilnahme an der Familien-Serie. Dass er sich zuvor zurückgezogen hatte, lag an der schwierigen Phase, die der Schauspieler und Musiker in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Das sagt er ganz offen. Dabei will er es längst nicht nur bei seiner Rückkehr zu „Diese Ochsenknechts“ belassen. Wie also schaut es etwa in Sachen Musik aus?

Genau einen Tag nach der Premiere kommt am Freitag, den 21. März, ein neuer Song raus. „Voll Okay“, heißt der. „Den habe ich in einer meiner schwersten Zeiten geschrieben – vor zwei Jahren. Meine Hoffnung war und ist, dass alles besser wird. Denn es ist Okay, wenn nicht alles gut läuft im Leben.“ 30 Jahre lang sei das so gewesen „und das weiß ich auch sehr zu schätzen.“

Fans dürfen sich auf mehr Musik freuen

Neu ist, dass der Song auf Deutsch ist. Und ebenfalls anders als in seiner musikalischen Vergangenheit stecken fast 100 Prozent Jimi Blue in diesem Song und allen anderen, die noch kommen werden. „Ich habe schon Unterstützung, aber das kommt wirklich alles von mir. Da wird auch regelmäßig mehr Musik kommen“, erzählt er und strahlt dabei. Man merkt, wie sehr er sich darauf freut. „Ich habe sehr viel geschrieben und produziert in den letzten zwei Jahren.“ Sein Ziel: „Ich möchte den Leuten da draußen Hoffnung machen.“

Sowohl die Musik als auch seine Teilnahme an „Diese Ochsenknechts“ wolle er als Sprachrohr nutzen, um über seine Emotionen zu sprechen. In der Vergangenheit habe man ihm nie angemerkt, wenn es ihm schlecht ging. „Ich war immer der, der Witze gemacht hat, happy war und gedacht hat, Emotionen zu zeigen wäre eine Schwäche.“ Heute sehe er das komplett anders. Er merke, wie er anderen hilft, wenn er sich öffnet: „Das ist was Schönes, wenn etwas, was einem selbst guttut, andere abholt. Das ist ein doppeltes Geschenk.“

„Diese Ochsenknechts“ Staffel 4 startet am 25. März exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW. Parallel kommen die acht Episoden immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.