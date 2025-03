Natascha Ochsenknecht über Schlaganfall-Verdacht: „Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht“

Im neuen Trailer der Erfolgsserie „Die Ochsenknechts“ wird wieder gefeiert, gearbeitet und gelacht, was das Zeug hält. Doch nicht alle Szenen in dem kleinen Filmchen sind so ausgelassen: Natascha Ochsenknecht kommt plötzlich ins Krankenhaus. Der Verdacht: Ein Schlaganfall. Ihr Sohn Wilson Gonzalez hat es bei einem FaceTime-Anruf bemerkt.

„Irgendwas stimmt mit deinem Mund nicht“, soll er die 60-Jährige gewarnt haben. Nun herrscht endlich Gewissheit über den Zustand der Ochsenknecht Mama.

Natascha Ochsenknecht: „Du bist erstmal im Schock“

Das Management von Natascha gibt gegenüber der „Bild“ Entwarnung. Die Fans der Kultfamilie hatten sich seit der Veröffentlichung des Trailers Sorgen gemacht. Im Krankenhaus wurde die Mama von drei berühmten Kindern gründlich untersucht, nach einem MRT gaben die Ärzte dann grünes Licht: Es war zum Glück kein Schlaganfall.

Der dramatische Vorfall ereignet sich während der Dreharbeiten für die dritte Staffel „Die Ochsenknechts“. Im Trailer sieht man, wie das Familienoberhaupt in einem Wagen in die Berliner Charité gefahren wird. An Nataschas Seite: Ihr Manager und Freund Binh Nguyen: „Sie war so aufgeregt, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe“, erzählt er im Interview mit dem Sender „Sky“.

Nguyen habe sich große Sorgen um Natascha gemacht: „So ein Schlaganfall kann einfach tödlich sein. Und eines von den Symptomen ist, dass das Gesicht hängt.“ Auch Natascha erinnert sich an den Moment zurück: „Du bist erst mal im Schock. Natürlich habe ich Tränen vergossen, mir ging es beschissen.“

Zum Glück geht es Natascha nach langer Genesung wieder gut. Ihr Management teilt gegenüber „Bild“ mit, dass es sich um eine verschleppte Lungenentzündung gehandelt habe. Diese habe wiederum eine Nervenerkrankung ausgelöst, die für die lahme Gesichtshälfte verantwortlich war.